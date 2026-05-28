28.5.2026 05:25 ・ Päivitetty: 28.5.2026 05:25
Kansliapäälliköiltä raju säästölista: Kuntien määrä alas, palvelut leikkuriin
Kuntien ja hyvinvointialueiden määrää pitää vähentää sekä julkispalveluita karsia, ministeriöiden kansliapäälliköt esittävät. Asia pitää heidän mielestään hoitaa jo seuraavalla hallituskaudella.
Suosituslista sisältyy torstaina julkaistavaan kansliapäälliköiden raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille.
Valintojen Suomi -raportti on kansliapäälliköiden näkemys tilannekuvasta ja suositeltavista ratkaisuista seuraaville kahdelle hallituskaudelle. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla.
Kansliapäälliköiden mukaan nykyinen yli 300 kunnan rakenne ei vastaa lähitulevaisuuden tarpeeseen, kun väestö ikääntyy ja väkiluku on kääntymässä laskuun.
Pienet kunnat eivät tule selviämään tehtävistään. Myös muun muassa tehtävien eriyttämistä kuntien välillä tulee harkita.
Hyvinvointialueita olisi raportin mukaan syytä vähentää samasta syystä kuin kuntia. Tällä hetkellä hyvinvointialueita on 21, minkä lisäksi Helsinki ja Ahvenanmaa huolehtivat alueellaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.
- Päätöksenteon edessä ollaan joka tapauksessa, ja asia olisi hyvä valmistella hyvissä ajoin eikä pakon edessä, kansliapäälliköt suosittelevat.
Sopiviin määriin kansliapäälliköt eivät ota kantaa. Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies.
Raportti esittää kaikkiaan 31 ratkaisujen suuntaa.
KANSLIAPÄÄLLIKÖILLÄ on neljä keskeistä toimintaympäristön painetta tuleville hallituspuolueille. Niitä ovat väestö- ja aluerakenteen muutoksen lisäksi maailman epävakaus, ilmastonmuutos ja luontokato sekä julkisen talouden epätasapaino.
Tulevan hallituksen on tehtävä vaikeita valintoja, siksi sen pitäisi ennen kaikkea rakentaa Suomesta luottamuksen yhteiskunta ja välttää suuria poliittisia intohimoja.
-Luottamus Suomen tulevaisuuteen on keskeinen menestystekijä epävarmoina aikoina. Ilman sitä riskinä on yhteiskunnallisten jakolinjojen syveneminen, joka heikentää yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja vaikeuttaa tarvittavien muutosten toteuttamista, raportin tiedotteessa sanotaan.
JULKISTEN PALVELUIDEN tarpeellisuus pitää määritellä uudelleen, raportti sanoo.
- Jo ennen ensi kevään eduskuntavaaleja on tarpeen käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia julkisen palvelujärjestelmän tulee sisältää, tiedotteessa todetaan.
Kansliapäälliköt eivät suosittele poukkoilua päätöksissä hallituskaudelta toiselle. Esimerkiksi ilmastotoimista ja työperäisestä maahanmuutosta tulisi seuraavan hallituksen sopia pidempiaikainen linja.
- Ajoissa tehtävillä valinnoilla voidaan välttää ajautuminen kriiseihin ja pakon edessä tehtäviin päätöksiin. Näin Suomi säilyy jatkossakin yhtenä maailman parhaista maista, tiedotteessa sanotaan.
Raportin sisältöä esittelevät myöhemmin torstain julkistustilaisuudessa alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta, valtiosihteeri Jukka Salovaara ulkoministeriöstä sekä kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.
