Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.5.2026 05:25 ・ Päivitetty: 28.5.2026 05:25

Kansliapäälliköiltä raju säästölista: Kuntien määrä alas, palvelut leikkuriin

iStock

Kuntien ja hyvinvointialueiden määrää pitää vähentää sekä julkispalveluita karsia, ministeriöiden kansliapäälliköt esittävät. Asia pitää heidän mielestään hoitaa jo seuraavalla hallituskaudella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suosituslista sisältyy torstaina julkaistavaan kansliapäälliköiden raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille.

Valintojen Suomi -raportti on kansliapäälliköiden näkemys tilannekuvasta ja suositeltavista ratkaisuista seuraaville kahdelle hallituskaudelle. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla.

Kansliapäälliköiden mukaan nykyinen yli 300 kunnan rakenne ei vastaa lähitulevaisuuden tarpeeseen, kun väestö ikääntyy ja väkiluku on kääntymässä laskuun.

Pienet kunnat eivät tule selviämään tehtävistään. Myös muun muassa tehtävien eriyttämistä kuntien välillä tulee harkita.

Hyvinvointialueita olisi raportin mukaan syytä vähentää samasta syystä kuin kuntia.

Hyvinvointialueita olisi raportin mukaan syytä vähentää samasta syystä kuin kuntia. Tällä hetkellä hyvinvointialueita on 21, minkä lisäksi Helsinki ja Ahvenanmaa huolehtivat alueellaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

- Päätöksenteon edessä ollaan joka tapauksessa, ja asia olisi hyvä valmistella hyvissä ajoin eikä pakon edessä, kansliapäälliköt suosittelevat.

Sopiviin määriin kansliapäälliköt eivät ota kantaa. Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies.

Raportti esittää kaikkiaan 31 ratkaisujen suuntaa.

KANSLIAPÄÄLLIKÖILLÄ on neljä keskeistä toimintaympäristön painetta tuleville hallituspuolueille. Niitä ovat väestö- ja aluerakenteen muutoksen lisäksi maailman epävakaus, ilmastonmuutos ja luontokato sekä julkisen talouden epätasapaino.

Tulevan hallituksen on tehtävä vaikeita valintoja, siksi sen pitäisi ennen kaikkea rakentaa Suomesta luottamuksen yhteiskunta ja välttää suuria poliittisia intohimoja.

-Luottamus Suomen tulevaisuuteen on keskeinen menestystekijä epävarmoina aikoina. Ilman sitä riskinä on yhteiskunnallisten jakolinjojen syveneminen, joka heikentää yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja vaikeuttaa tarvittavien muutosten toteuttamista, raportin tiedotteessa sanotaan.

JULKISTEN PALVELUIDEN tarpeellisuus pitää määritellä uudelleen, raportti sanoo.

- Jo ennen ensi kevään eduskuntavaaleja on tarpeen käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia julkisen palvelujärjestelmän tulee sisältää, tiedotteessa todetaan.

Kansliapäälliköt eivät suosittele poukkoilua päätöksissä hallituskaudelta toiselle. Esimerkiksi ilmastotoimista ja työperäisestä maahanmuutosta tulisi seuraavan hallituksen sopia pidempiaikainen linja.

- Ajoissa tehtävillä valinnoilla voidaan välttää ajautuminen kriiseihin ja pakon edessä tehtäviin päätöksiin. Näin Suomi säilyy jatkossakin yhtenä maailman parhaista maista, tiedotteessa sanotaan.

Raportin sisältöä esittelevät myöhemmin torstain julkistustilaisuudessa alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta, valtiosihteeri Jukka Salovaara ulkoministeriöstä sekä kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.5.2026
Suomen ja Ruotsin demarit kiirehtivät uutta puolustussopimusta – toiveena pohjoismainen DCA
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
Pitääkö palkka maksaa drooniuhkatilanteessa? – Aalto: ”Teollisuusliiton kanta on selvä”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
27.5.2026
Kirjavisa: Unohtumaton Lapualaisooppera oli esimerkillistä sukupolvikapinaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU