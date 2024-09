Karmea uutinen Helsingin liikenteelle – 482 metrin silta saatetaan joutua uusimaan kokonaan

Kuntoarvion perusteella tehdyn erikoistarkastuksen jälkeen on todettu, että metron Junatien silta Kalasataman ja Sörnäisten asemien välissä on huonokuntoinen ja vaatii korjaustoimenpiteitä jo lähitulevaisuudessa.

Silta vaatii merkittäviä vahvistamistoimenpiteitä tai jopa uusimista kokonaan, mikä aiheuttaisi toteutuessaan suurta haittaa metroliikenteelle. Asiasta tiedottaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Junatien metrosilta on metroradan pisin silta, 482 metriä.

Kuntoarvion perusteella Junatien metrosillan kunto on heikko ja sillan väliaikaisen tuennan suunnittelu on käynnistetty. Silta on rakennettu vuonna 1972, ja silta ei vastaa kantavuudeltaan nykyistä mitoitusohjetta.