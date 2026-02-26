Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

26.2.2026 11:07 ・ Päivitetty: 26.2.2026 11:07

Karmeat luvut julki: tällaisiin alijäämiin Suomi varautuu

Valtiovarainministeriön kehysehdotuksen mukaan valtiontalouden alijäämä on keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuodessa vuosina 2027-2030, eli seuraavan hallituksen aloittaessa.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mielestä luvut ovat järkyttäviä.

- Ehkä nyt lopulta ymmärretään tilanteen vakavuus. Näiden lukujen valossa ensi kaudelle tarvittavan sopeutuksen osalta 10 miljardia vaikuttaa olevan ehdoton minimi, Purra sanoo tiedotteessa.

Kehysehdotuksessa valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan ensi vuonna 12,6 miljardia euroa ja noin 16 miljardia euroa vuonna 2030.

Eduskunnan niin sanottu velkajarrutyöryhmä kertoi keskiviikkona päässeensä sopuun tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Velkajarruun ovat sitoutuneet kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta.

MINISTERIÖ julkaisi ehdotuksensa valtiontalouden kehyksiksi torstaina. Viime kevään kehyspäätökseen verrattuna valtiontalouden tasapainoa ovat heikentäneet etenkin verotuloarvioiden ja päästökauppatuloarvion aleneminen.

Menotasoa taas kasvattavat muun muassa palkkauksen tarkistukset sekä valtionvelan korkomenojen ja EU-jäsenmaksujen kasvu.

EU:n valtiovarainministerit päättivät tammikuussa virallisesti käynnistää Suomea koskevan liiallisen alijäämän menettelyn. Suomi on siis EU:n niin kutsutulla ”tarkkailuluokalla”. Valtiovarainministeriö kuitenkin arvioi, että liiallisen alijäämän menettely ei edellytä Suomelta lisää sopeutuksia tänä tai ensi vuonna.

Hallitus neuvottelee ja sopii julkisen talouden suunnitelmasta huhtikuussa pidettävässä kehysriihessä.

