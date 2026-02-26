”Kyllä tämä lamaannuttaa” – elinvoimakeskusten jätti-yt:t tulivat yllätyksenä henkilöstölle

Tieto uusiin elinvoimakeskuksiin iskevistä massiivisista yt-neuvotteluista on ollut henkilöstölle yllättävä ja lamauttava, elinvoimakeskusten ja Keha-keskuksen valtakunnallinen varapääluottamusmies Tuija Nikkari sanoo. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Nikkarin mukaan henkilöstö osasi odottaa, että säästökuuri jatkuu, mutta henkilöstön vähentämiseen tähtäävien säästöjen arvioitiin alkavan aikaisintaan ensi vuonna.

– Sitä ei odotettu, että vielä tänä vuonna lähdettäisiin näin rajuihin toimenpiteisiin, jotka johtavat tämän hetken tiedon mukaan irtisanomisiin todella nopealla aikataululla. Meillä ei ole vielä saatu toimintaa edes kunnolla pyörimään, niin kyllä tämä lamaannuttaa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukoa edustava Nikkari kuvailee Demokraatille.

Tänään ilmoitetuissa valtakunnallisissa yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkoitus vähentää enintään 296 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat elivoimakeskuksia ja niille palveluja tuottavaa Keha-keskusta.

Uudet elinvoimakeskukset ovat olleet toiminnassa vasta pari kuukautta. Aluehallinto uudistettiin täysin vuodenvaihteessa. Sen myötä vanhat ely-keskukset – 15 kappaletta – lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät kymmeneen elinvoimakeskukseen.

Osa ely-keskusten tehtävistä siirtyi elinvomakeskusten sijaan muihin virastoihin. Ympäristöön liittyvät lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyivät uudelle Lupa- ja valvontavirastolle ja julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Nikkarin mielestä henkilöstön ja toiminnan näkökulmasta nyt olisi ollut tarpeen mahdollisuus keskittyä rauhassa muutokseen. Lisää aiheesta Yt-leikkuri iskee nyt elinvoimakeskuksiin

– Kyllä tämä toiminnan organisoituminen on vielä ihan kesken. Kun tähän samaan tulee tämmöinen säästöpaine, niin se hämmentää henkilöstöä aika paljon.

Yksi ihminen ei pysty tekemään kovin monen ihmisen tehtäviä.

KEHA-KESKUKSEN tiedotteen mukaan Keha-keskuksessa ja silloisissa ely-keskuksissa on tehty sopeuttamis- ja säästötoimia kesästä 2024 lähtien valtion tuottavuusohjelman mukaan. Tästä huolimatta virastojen määrärahat eivät riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027.

Nikkari kuvailee, että aiemmissa säästöissä ”kaikki on karsittu, mitä mahdollista on”. Hän huomauttaa, että monet tehtävät ovat lakisääteisiä.

– Useat tehtävät ovat sellaisia, että edellyttää lainsäädännön muutosta tai muuten tehtäväjärjestelyjä, että jokin täytyy jättää pois. Yksi ihminen ei pysty tekemään kovin monen ihmisen tehtäviä, hän sanoo.

Elinvoimakeskuksissa hoidetaan elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Keskuksissa työskennellään muun muassa maatalouden tukien sekä hanke- ja yritystukien, alueiden käytön edistämisen ja maahanmuuton ja kotoutumisen parissa.

Elinvoimakeskusten vastuulla on EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tehtäviin liittyviä tehtäviä.

Palvelut heikentyisivät kaikkialla Suomessa.

JULKISALAN koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon valtiosektorin neuvottelupäällikkö Minna Salminen luonnehtii tiedotteessa irvokkaaksi tehdä tällainen muutos vain kaksi kuukautta uuden viraston aloittamisen jälkeen.

– Henkilöstölle tämä aiheuttaa huolta, mikä ei edesauta jaksamista eikä uuden viraston toiminnan vahvistamista, hän sanoo tiedotteessa.

– Pahimmillaan saattaa lähteä lähes kolmesataa työpaikkaa eri puolilta maata tilanteessa, jossa jo valmiiksi kynnämme korkeakoulutettujen osalta 1990-luvun lamaa syvemmissä työttömyysluvuissa. Palvelut myös heikentyisivät kaikkialla Suomessa, Salminen arvioi.

Elivoimakeskuksille irtisanomisuutinen oli myös Salmisen mukaan yllätys, vaikka säästötavoitteista tiedettiin. Salmisen mukaan samaan aikaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema selvitys Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen eli Keha-keskuksen tehtävistä ja niiden mahdollisesta lakkauttamisesta lisää epätietoisuutta virastossa.

Juko muistuttaa tiedotteessaan altion virkamieslain ja yhteistoimintalain periaatteista, jotka edellyttävät, että työnantaja huolehtii virkamiesten asemasta muutostilanteissa.

– Valtion yhteistoimintalain mukaisen menettelyn tarkoituksena on, että työnantaja ja henkilöstön edustajat etsivät yhdessä ratkaisuja lieventämään henkilöstövaikutuksia. Valtiolla on myös hyvät muutosturvaperiaatteet, joita noudattamalla muutos tulee olemaan henkilöstölle hivenen helpompi, Salminen sanoo.