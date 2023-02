Kärnä ilmoitti poliisille Lintilän tapauksesta – ”Pitää selvittää pohjamutia myöten”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kertomus hänen Whatsapp-tilin kaappaamisesta hämmentää. Asiaan on puuttunut myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Twitterissä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Onhan se jotenkin söpöä, että ulkopuolinen agentti saa ministerin WhatsAppin haltuunsa ja käyttää sitten tämän tilaisuuden hyväkseen lähettääkseen demareita pilkkaavan kuvan meidän kepulaisten sisäiseen ryhmään, Kärnä kirjoittaa vihjailevaan sävyyn.

Syntyy kuva, ettei Kärnä osta Lintilän tarinaa.

Mitä vihjaat tällä tviitilläsi Mikko Kärnä?

– Hämmästelen kyllä, että mikäli ulkopuolinen agentti kaappaa ministerin tilin, että sitä tiliä tai Whasappia käytettäisiin sitten tämmöiseen tarkoitukseen, Kärnä vastaa aamupäivällä puhelimitse Demokraatille.

Kärnä toteaa, että koska asia on vakava ja on sanottu, että kaappaus on tapahtunut, hän on tehnyt tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen.

– Se on vähän lakisääteinenkin juttu. Jos ministerin puhelin on kompromettoitu, olen huolissani aika monen ihmisen tietoturvasta. Tämä on kovan luokan juttu, poliisinhan täytyisi tutkia tämä keissi.

Kärnä kertookin myös laittaneensa poliisin vihjeisiin asiasta ilmoituksen.

– Poliisin pitäisi oma-aloitteisesti aloittaa tutkinta tämmöisestä.

– Tietosuojavaltuutetulta ja poliisilta ei ole tullut mitään muuta kuin kuittaus, että on vastaanotettu.

Onko sinun siis vaikea uskoa, että Lintilän tili olisi kaapattu?

– Hän on näin kertonut julkisuuteen ja asia on vakava. Ei minulla ole tästä sen enempää sanottavaa, mutta tämä keissi pitää totta kai selvittää pohjamutia myöten.

MYÖS sosiaalisessa mediassa on kummasteltu Lintilän tarinaa. Monen mielestä tuntuu oudolta, että ministerin Whatsapp olisi kaapattu ja mahdollisesti ainoa toimi, mikä sillä olisi tehty, olisi muokatun pilkkakuvan lähettäminen. pääministeri Sanna Marinista ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysestä keskustapoliitikkojen sisäiseen ryhmään.

Alun alkaen ministeri kertoi, että hänen Whatsapp-tililtään olisi lähetetty viestejä. Myöhemmin hän totesi, että kyseessä olisi vain yksi viesti.

Helsingin Sanomien kommentissa pidetään myös outona, että Lintilä sai niin nopeasti kaapatun tilin takaisin. Yleensä se vie aikaa. Periaatteessa julkisuudessa on kuitenkin ollut myös asiantuntijatietoa, jonka mukaan nopea palauttaminenkin voi olla mahdollista.

Lintilä itse vakuuttaa ja pitää tiukasti kiinni siitä, että hänen tilinsä kaapattiin eivätkä hän tai hänen avustajansa ole viestiä lähettäneet.

Demokraatti kysyi eilen ministeriltä suoraan, onko mahdollista, että hän olisi itse yrittänyt lähettää viestiä johonkin ryhmään ja se olisikin lähtenyt vahingossa laajalla jakelulla.

– Ei ole mahdollista. Minä olin nimittäin siihen aikaan, kun se on lähtenyt, illallisella ja olin pari tuntia ilman puhelinta. Minä en olisi edes tiennyt koko viestistä, jollei erityisavustaja olisi laittanut viestin, että oletko sinä tosiaan laittanut tuollaisen viestin. Minä katsoin sen silloin, kun lopetimme illallisen. Se olisi ollut mahdottomuus, koska viesti oli lähtenyt 40 minuuttia aikaisemmin, kun me lopetimme (illallisen), Lintilä vastasi.

Hän kertoi, että illallisessa oli kyse luottamuksellisesta keskustelusta pörssiyhtiön edustajan kanssa.

Lintilä on luovuttanut puhelimensa eduskunnan tietohallinnolle, joka selvittää nyt, mitä on tapahtunut.

– Meillä on tekninen selvitys meneillään, että mitä siinä on tapahtunut. Tili on Lintilän, ei eduskunnan, mutta puhelin on eduskunnan. Sen takia pyrimme tukemaan Lintilää, jotta saisimme selville, mitä siinä on tapahtunut, Eduskunnan tietohallintopäällikön Ari Apilo kertoi eilen.

Tilanne ei ole juurikaan muuttunut lauantaiaamupäivällä. Hän kertoo, että tutkinta on edelleen meneillään.

Onko löytynyt mitään vihiä siitä, että tili olisi kaapattu? Vaikuttaako tilanne siltä?

– Minä en voi teknisen tutkinnan tulosta kommentoida, koska kyseessä on viestintäjärjelmän tietoturvaa koskeva selvitys. Se on ihan lain mukaan salassapidettävä, Apilo vastaa.

Onko niin, että te ette voi missään vaiheessa kommentoida mitään, mitä tutkinnassa selviää?

– Tietoturvajärjestelyitä me emme voi kommentoida. Me voimme kertoa, niin kuin olemme kertoneetkin, että teemme selvityksen ja milloin saamme selvityksen tehtyä. Laki tulee vastaan siinä, mitä voidaan kertoa tuloksesta.

Mitä käytännössä voitte kertoa tuloksesta sitten kun se on valmis?

– Sen, että se on tehty.

Mutta ei mitään muuta eli teidän kautta ei saa sen kummempaa tietoa?

– Ei tule varmaankaan saamaan, koska salassapitomääräykset tulevat vastaan. Täytyy muistaa, että tässä ministeri Lintilä on asianosainen. Tili on henkilökohtainen. Se ei ole eduskunnan hallinnoima ja omistama tili.

Onko kansanedustajilla eduskunnan hallinnoimia Whatsapp-tilejä?

– Ei. Tämä on siinä mielessä erilainen tilanne kuin sähköpostin ja Teamsin suhteen.

Selvitättekö asiaa vain tietohallinnossa vai saatteko apua?

– Meillä on yhteistyökumppani. Kutsuin sitä eilen alihankkijaksi, jolla on tekniset asiantuntija. Meillä ei ole tällaista asiantuntemusta riittävästi itsellä.

Viettekö asiaa poliisille tai turvaudutteko poliisin apuun?

– Sitä minä en pysty sanomaan myöskään enkä pysty ennakoimaan sitä tulosta, mikä tässä mahdollisesti viranomaisyhteistyön rooli on. Sen olen julkisesti sanonut, että jos eduskuntaan kohdistuu sellaisia tekoja, joissa on aihetta epäillä rikosta, ilmoittamiskynnys on hyvin alhainen. Se on eduskunnan linja. Tämä on pikkaisen erilainen tapaus, kun tämä kohdistuu ennen kaikkea ministeri Lintilään ja hänen henkilökohtaiseen tiliinsä.

Mikko Kärnä on tehnyt tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen. Hän on käyttänyt Whatsapp-sovellusta tietojenvaihtoon Lintilän kanssa ja sanoo olevansa huolissaan tietoturvastaan. Onko muiden kansanedustajien nyt oltava huolissaan, jos Lintilän tilin kaappaus pitää paikkansa?

– Meillä ei ole tiedossa mitään vastaavaa. Eduskunnan tietoturvatilanne on normaali tällä hetkellä.

Onhan se jotenkin söpöä, että ulkopuolinen agentti saa ministerin WhatsAppin haltuunsa ja käyttää sitten tämän tilaisuuden hyväkseen lähettääkseen demareita pilkkaavan kuvan meidän kepulaisten sisäiseen ryhmään. — Mikko Kärnä 🇫🇮🇺🇦 (@KarnaMikko) February 10, 2023