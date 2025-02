”Kasvatuksen ja koulutuksen tilahankkeet ovat jääneet limboon” – Laisaari ja Korpinen vaativat lisää poliittista ohjausta

– Tulevat vaalit ja uusi kausi antaa meille mahdollisuuden pohtia tätä työtä uudesta näkökulmasta. Uuden valtuuston ja valtuustoryhmien pitäisikin perustaa jaosto, joka keskittyisi pelkästään päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilahankkeisiin. Tämä tiivistäisi valmistelua, lisäisi osallisuutta ja vahvistaisi poliittista päätöksentekoa, Laisaari sanoo tiedotteessa.

Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on valtuustokauden aikana tehnyt tarveselvityksiä ja lausuntoja useista isoista tilahankkeista. Laisaaren ja Korpisen mukaan tilahankkeisiin liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita, joita on pyritty ratkaisemaan muun muassa päivittämällä osallisuussuunnitelmaa ja suunnitteluohjeita sekä lisäämällä pedagogisia asiantuntijoita.

– Tällä valtuustokaudella on tullut selväksi, että nykyinen malli, jossa tila-asiat jakautuvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan kesken, ei toimi riittävän hyvin. Vaikka yhteistyötä tehdään, pedagogiset näkemykset eivät aina tule riittävästi huomioiduiksi… Olemme jatkuvasti törmäyslinjalla toimialojen kesken esimerkiksi hankkeiden kiireellisyyden ja rakennusten suunnitteluun liittyvissä asioissa, Korpinen toteaa.

– Nyt kasvatuksen ja koulutuksen tilahankkeet ovat jääneet limboon, jossa on vaikea nähdä, kuka kantaa aitoa vastuuta siitä, että Helsingissä on pedagogisesti tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat oppia. Tähän on tultava muutos, Laisaari ja Korpinen päättävät tiedotteensa.