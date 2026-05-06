Katarina Murto jatkaa OAJ:n puheenjohtajana

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n valtuusto valitsi tänään Katarina Murron jatkamaan järjestön puheenjohtajana. Murron mukaan kohtalonkysymys Suomelle on se, saadaanko oppimis-, osaamis- ja koulutustaso käännettyä nousuun. Demokraatti Demokraatti

OAJ on esittänyt velkajarrun rinnalle kasvutakuuta, joka olisi puolueiden yhdessä laatima pitkäjänteinen suunnitelma rahoituksesta, resursseista ja keinoista, joilla koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun ja Suomi takaisin koulutuksen kärkimaaksi.

– Koulutus on tutkitusti kannattava sijoitus, ja inhimillinen pääoma on pienen kansan tärkein valttikortti. Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat rahat pitää säilyttää koulutusjärjestelmässä, ja sijoittaa ne opetukseen sekä oppimistulosten ja koulutustason nostamiseen. Vain siten Suomi voi pärjätä edessä olevien muutosten keskellä ja taittaa velkaantumisen, Murto sanoo tiedotteessa.

Murron mukaan myös ammattijärjestöiltä vaaditaan kykyä uudistua maailman mukana. OAJ aikoo Murron mukaan panostaa alkavalla nelivuotiskaudella entistä vahvemmin edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön.

– Nykyhallituksen monet työelämäheikennykset voivat jopa korostaa ammattijärjestöjen roolia työntekijöiden turvana ja puolustajana. Se edellyttää kuitenkin pysymistä mukana ympärillämme tapahtuvissa muutoksissa.

Murto haluaa vahvistaa OAJ:n asemaa neuvottelijana, lisätä jäsenyyden houkuttelevuutta ja tuoda OAJ:n jäsenten ääntä esiin heitä koskevissa keskusteluissa ja päätöksissä.

Hän haluaa myös, että OAJ on jatkossakin vastuullinen, rakentava ja rohkea yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja.

– Tehtävämme on nostaa esiin epäkohtia, mutta meillä on aina myös ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

KATARINA MURTO on toiminut OAJ:n puheenjohtajana keväästä 2022. Hän on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja, Kevan hallituksen jäsen ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsen.

Murto on Teatterikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta valmistunut juristi, varatuomari ja tanssinopettaja. Hän on toiminut opetustehtävissä kymmenen vuoden ajan, viimeksi tanssitaiteen lehtorina Teatterikorkeakoulussa.

Opetusuransa jälkeen Murto on työskennellyt työmarkkinajärjestöissä muun muassa SAK:n työehtoasioiden päällikkönä, STTK:n johtajana ja Akavan työmarkkinajohtajana.