Katri Kulmunin ex-erityisavustajan tapausta käsiteltiin oikeudessa – viestintäkonsultti: ”Meidän näkökulmastamme siinä valmennettiin ministeriä”

Syyttäjän mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen sai erehdyttämällä tai erehdystä hyväksikäyttämällä valtiovarainministeriön (VM) maksamaan noin 13 700 euroa Kulmunin viestintävalmennuksista. Syyttäjän mukaan valmennukset eivät liittyneet valtiovarainministerin työhön, vaan Kulmunin tehtäviin keskustan puheenjohtajana.

- Motiivi on ollut se, että menettely on edistänyt päämiehen poliittista uraa, kun häntä on pystytty valmentamaan myös puoluepoliittisessa tarkoituksessa, sanoi syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen.

Syyttäjä vaatii Jääskeläiselle kolmen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jääskeläinen kiistää syytteet ja sen, että olisi erehdyttänyt ketään.

Tapahtumaketju sai alkunsa elokuussa 2019, jolloin Kulmuni toimi elinkeinoministerinä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sopi, että viestintätoimisto Tekir antaa Kulmunille ministerin tehtävien haltuunottoon liittyvää viestintävalmennusta.

Torstaina aamupäivällä kuulemisessaan Jääskeläinen kertoi, että Kulmuni jännitti julkisia esiintymisiä. Jääskeläisen mukaan ministerin kanssa päädyttiin siihen, että viestintävalmennusta pyydetään Tekiriltä.

- Tässä kohtaa varmaan painoi se, että Tekir on pitkäaikainen toimija ja hyvämaineinen toimisto.

Syyttäjän mukaan TEM ja Tekir sopivat, että Kulmunille annetaan 13 600 euron hintaan yhteensä yhdeksän tuntia valmennusta. Näistä valmennuksista tai niitä koskevasta laskusta ei ole kyse nyt käytävässä oikeudenkäynnissä. Tekir ja TEM sopivat myös mahdollisuudesta sopia erikseen lisätyöstä tuntihinnoin tai projektihinnoin.

JOULUKUUSSA 2019 Kulmuni siirtyi valtiovarainministeriksi. Jääskeläisen syytteet koskevat Tekirin noin 13 700 euron suuruista laskua, jonka VM maksoi.

Syyttäjän mukaan Tekir oli antanut Kulmunille valmennusta Ylen A-studion lähetykseen 3. joulukuuta 2019. Lähetyksessä puolueiden puheenjohtajat keskustelivat samana päivänä pyydettyyn hallituksen eroon sekä tulevan hallituksen muodostamiseen liittyvistä asioista.

Jääskeläinen korosti, että maassa oli tuolloin poliittinen ja hallinnollinen kriisi.

- Jos sellaiseen tilanteeseen ministeri ei saa ottaa viestintäkoulutusta, niin sitten minä en tiedä, mihin se saa ottaa.

Syyttäjän mukaan Tekir antoi myöhemmin joulukuussa Jääskeläiselle analyysiä ja neuvontaa. Ne liittyivät Kulmunin Instagram-kyselyyn siitä, pitäisikö Syyrian al-Holin leiriltä palauttaa Suomeen vain lapset vai lapset äiteineen, mihin Kulmuni esitti keskustan kannan.

Tässäkin tapauksessa valmennus oli Jääskeläisen mukaan ensisijaisesti ministerin tehtävään liittyvää. Hän myös sanoi, ettei raportteja tehty hänelle, vaan hän oli yhteyshenkilö ja välitti ne ministerille.

Puolustus korosti loppulausunnossaan sitä, että ministerin ja puoluejohtajan roolien väliin on vaikea vetää rajaa. Asianajaja Riitta Leppiniemi huomautti, että sopimukset on tehty Tekirin ja ministeriöiden välillä ja että Jääskeläinen ei ollut niissä osapuolena.

Kulmuni on sittemmin kertonut maksaneensa viestintäkoulutusten hinnan ministeriöiden tileille.

OIKEUDENKÄYNNISSÄ todistajana kuultiin Tekirin viestintäkonsultti Harri Saukkomaata. Hän sanoi, että Tekirin puolelta viestintävalmennusten laskutuksessa kävi inhimillinen erehdys. Katri Kulmunin elinkeinoministeriaikana toteutetusta valmennuksesta olisi hänen mielestään kuulunut laskuttaa TEMiä, ei valtiovarainministeriötä.

Saukkomaa sanoi, että Kulmunille annettu valmennus ja konsultointi liittyi nimenomaan ministerin tehtäviin. Hänen mukaansa A-studion kohdalla lähtökohta oli, että Kulmuni oli lähetyksessä keskustelemassa hallituspolitiikasta.

- Meidän näkökulmastamme siinä valmennettiin ministeriä, vaikka näitä rooleja on vaikea erottaa.

Saukkomaalta kysyttiin, miten valmennus tai konsultointi eroaisi, jos se olisi kohdistunut puoluejohtajan rooliin.

- Kuten sanoin, rooleja on vaikea erottaa, mutta silloin toki, jos tehtävänanto olisi se, keskityttäisiin puolueen viesteihin.

Instagram-julkaisun kohdalla Saukkomaa huomautti, että kansainvälisesti herännyt kritiikki kohdistui nimenomaan siihen, että suomalainen ministeri oli julkaissut kyselyn.

Valtiovarainministeriön viestinnän johdossa työskennellyt Thomas Sund sai myöhemmin omassa kuulemisessaan nähtäväkseen kyseisten konsultointien laskun erittelyn. Hän kertoi ministeriön hyväksyneen laskut ennen erittelyjen saamista. Häneltä kysyttiin, olisiko valtiovarainministeriö näillä tiedoilla hyväksynyt laskun maksettavaksi.

- Tämä olisi varmaan muuttanut meidän arviota, todennäköisesti emme olisi, Sund sanoi.

Hän totesi, että A-studion keskustelu ja Instagram-kohu eivät vaikuta olevan ministerin rooliin liittyviä tilanteita.

- Mennään enemmän puoluejohtajan tontille.

Jecaterina Mantsinen, Maria Rosvell / STT