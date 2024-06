Katseet kääntyvät tänään EKP:n korkoratkaisuun

Euroopan keskuspankki EKP:n odotetaan tänään laskevan ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä. Euroalueen ohjauskorot ovat olleet nykyisellä ennätyskorkealla tasollaan viime vuoden syyskuusta lähtien. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennen viime syyskuun korotusta EKP nosti ohjauskorkoja kymmenessä korkokokouksessa peräkkäin reilun vuoden sisällä taistellakseen ryöstäytynyttä inflaatiota vastaan.

Vaikka tulossa on vain pieni muutos, pitävät ekonomistit kuitenkin ensiaskelta kohti alempaa korkotasoa tärkeänä. Alennus on merkki siitä, että inflaation uskotaan olevan nyt hallinnassa.

EKP ei ole vielä antanut vihjettä siitä, kuinka pian seuraavaa alennusta voidaan odottaa. Yleinen arvio on, että tämän vuoden aikana on luvassa ainakin yksi koronlasku lisää, mutta myös kahta tai kolmea on pidetty mahdollisena.