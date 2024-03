Kaukolämmön hinta kohosi loppuvuonna – omakotitaloissa nousu vastaa noin kahdeksan euron korotusta lämpölaskuun

Kaukolämmön hinta nousi vuoden 2023 jälkipuoliskolla, kertoo Energiateollisuus ry:n tilasto. Heinäkuun alusta tammikuun 2024 alkuun kaukolämmön kokonaishinnat nousivat omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa keskimäärin noin viisi prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Omakotitaloissa nousu vastaa noin kahdeksan euron korotusta kuukaudessa kaukolämpölaskuun, rivi- ja kerrostaloasunnoissa korotusta kertyy kolmesta neljään euroon.

Kaukolämmön kallistuminen kiihtyi hieman loppuvuonna, sillä vuoden ensimmäisellä puoliskolla kokonaishinnat nousivat reilut kaksi prosenttia.

Energiateollisuus on kysynyt kaukolämmön hintoja jäseniltään. Tilastossa on yhteensä 228 kaukolämpöverkkoa, joista 69 prosentissa on nostettu hintoja viime heinäkuun hintatilanteeseen verrattuna.

ENERGIATEOLLISUUDEN mukaan hintojen nousun taustalla on kaukolämmön polttoaineiden kallistuminen. Varsinkin metsähakkeen hinta on noussut merkittävästi. Energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama niukkuus puupolttoainemarkkinoilla näkyy kaukolämmön hinnoissa viiveellä.

Siinä missä kivihiilen ja maakaasun hinnat ovat palanneet energiakriisiä edeltäneelle tasolle, puupolttoaineiden hinnat jatkoivat nousua myös vuoden 2023 lopulla. Polttoaineiden hinnoissa nousu näkyi jo aiemmin keväällä, mutta kaukolämmön hintojen nousu painottui syksylle.

- Nousseet kustannukset ovat siirtyneet syksyn aikana kuluttajahintoihin. Uudet sähköön perustuvat kaukolämmön tuotantoinvestoinnit eivät vielä ole täysin käytössä, eivätkä niiden vaikutukset asiakkaiden maksamiin hintoihin näy vielä tilastoissa, sanoo Energiateollisuuden kaukolämmöstä vastaava johtaja Janne Kerttula tiedotteessa.

Energiakriisi on heijastunut kaukolämmön hintoihin maltillisemmin kuin sähkölämmityksen hintaan. Suurin piikki kaukolämmön hintaan tuli syksyllä 2022. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla kaukolämmön kokonaishinnat kohosivat lähes 10 prosenttia.