Kaukolämpöä tuotetaan nyt myös sähköllä – kattilat hyödyntävät sähkön hintakuoppia

Sähkön hintavaihtelut ovat houkutelleet investoimaan sähkökattiloihin, joilla tuotetaan kaukolämpöä. Asia ilmenee Energiateollisuus ry:n tiedotteesta. Sen mukaan sähkökattiloita on otettu käyttöön laajalla rintamalla viime vuoden aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Energiateollisuuden kaukolämmön vuositilastojen mukaan sähkökattiloiden osuus lämmöntuotannosta oli vuositasolla kaksi prosenttia. Sähkökattiloihin investoidaan kuitenkin koko ajan lisää, ja niiden tuotannon odotetaan kasvavan.

Sähkökattiloilla tuotetaan kaukolämpöä silloin, kun sähköä on edullisesti tarjolla. Samalla kaukolämpö tasoittaa sähkön hintakuoppia ja lisää näin uuden rakennettavan sähköntuotannon kannattavuutta.

Kaukolämmön vuorovaikutus sähköjärjestelmän kanssa tasoittaa sähkön hintavaihteluita. Ilman kaukolämmön korkeaa osuutta sähkön kysyntä- ja hintapiikit olisivat huomattavasti nykyistä korkeampia ja sähköjärjestelmän toimitusvarmuuden rakentaminen vastaavasti kalliimpaa, sanoo Energiateollisuus. Tilastojen mukaan sähkön ja lämmön kulutuspiikit osuvat samoille päiville.

– Energiapoliittisessa päätöksenteossa on tärkeää, että kaukolämmön rooli energiajärjestelmässä ymmärretään ja otetaan huomioon. Kaukolämmön yhteydessä voidaan tuottaa merkittävästi nykyistä enemmän joustoa ja hintavakautta sähköjärjestelmään, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo tiedotteessa.

MERKITTÄVIN energianlähde kaukolämmön tuotannossa oli viime vuonna biomassa, kuten puuhake, pilke ja teollisuuden puutähde.

Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuonna lähes neljänneksellä. Energiateollisuuden mukaan päästöjen väheneminen johtui fossiilisten polttoaineiden vähentyneestä käytöstä, ja lisäksi fossiilisten polttoaineiden kategoriassa kivihiiltä korvattiin vähemmän päästöjä tuottavalla maakaasulla.

Viime vuonna kahdeksan prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin kivihiilellä ja yhdeksän prosenttia turpeella.

Pitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on laskenut selkeästi.

KAUKOLÄMPÖ on edelleen suosituin lämmitysmuoto. Sen osuus on asuin- ja palvelurakennuksissa 45 prosenttia. Uusilla rakennettavilla kerrostaloalueilla kaukolämmön suosio on hieman kasvanut edellisvuodesta muutaman vuoden laskun päätteeksi.

- Kaukolämmön suosio perustuu sen kilpailukykyiseen hintaan ja luotettavuuteen. Kaukolämpö on palvelu, jossa myyjä vastaa lämmön toimituksesta, sanoo Leskelä.

Pientalovaltaisilla alueilla kaukolämpöä ei usein ole saatavilla.