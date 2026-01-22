Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

22.1.2026 05:35 ・ Päivitetty: 22.1.2026 05:35

Kauppakamarit: Yrityksissä viriää jo toivo paremmasta

iStock
Vientifirmoista yli kolmasosa arvioi menekkinsä kasvavan.

Suomalaiset yritykset suhtautuvat alkavaan vuoteen myönteisin mielin, kertoo Kauppakamarien tammikuun alussa tekemä kysely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lähes 85 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

- Voidaan sanoa, että yritysten arvio suhdannenäkymistä on erittäin vakaa ja etumerkiltään selkeästi myönteisen puolella, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Aina odotukset eivät toteudu, mutta lähtökohta uuteen talousvuoteen on lupaava, hän sanoo.

Liikevaihdon kasvua odotti 37 prosenttia vastaajista, kun taas 47 prosenttia odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista ennusti 16 prosenttia vastaajista. Odotukset ovat selkeästi kohentuneet verrattuna viime syksynä tehtyyn kyselyyn.

Tilauskantojen kasvua odotti 36 prosenttia vastaajista, kun vielä syyskuussa sama luku oli 28 prosenttia. Samalla 16 prosenttia vastaajista odotti tilauskantansa heikkenevän jatkossa.

- Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä, sanoo Appelqvist.

VIENTIALAN yrityksistä 37 prosenttia ennakoi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Laskua odotti alle kymmenen prosenttia, ja loput arvioivat vientinsä pysyvän ennallaan.

Appelqvistin mukaan yritysten vientiä koskevat arviot ovat sikäli huolettomia, että laskuodotukset ovat harvinaisia.

Toimialoittain tarkasteltuna positiivisia signaaleja tuli erityisesti teollisuudesta, jonka vastaajista 40 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Heikkenemistä ennusti puolestaan 13 prosenttia vastaajista.

- Ilahduttavasti myös pitkäkestoisista vaikeuksista kärsineellä rakentamisen toimialalla oli enemmän vastaajia, jotka ennakoivat tilauskantansa kasvua kuin niitä, jotka odottivat laskua, sanoo Appelqvist.

Kasvuodotusten koheneminen on hänen mukaansa rohkaiseva merkki, koska rakentamisen matala lähtötaso tuo vahvaa nousupotentiaalia talouteen

Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa, ja siihen vastasi yli 1 700 yritystä. Yhdysvaltain hallinnon tammikuun lopulla tekemät ja perumat Grönlanti-tulliuhkailut eivät ehtineet vaikuttaa kyselyyn.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU