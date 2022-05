Kaupunkikeskustojen elinvoima on laskettu – vain tilastoykkönen kasvatti lukuaan

Kaupunkikeskustojen elinvoima ei osoita kohentumisen merkkejä, mutta uuden elinvoimamittauksen mukaan pahin alamäki on taittunut.

Vuosina 2019-2022 elinvoimaluku on laskenut vuosittain keskimäärin nelisen prosenttia, mutta mittausjaksolla 2021-2022 pudotus oli pienempi, runsaat kaksi prosenttia.

- Nähtävillä on pieni käännös parempaan, mutta tilannetta ei voi silti kuvata kovin hyväksi edelleenkään, tiivistää elinvoimalaskennasta vastaava keskusta-asiantuntija Martti Wilhelms.

Korona nakersi osaltaan keskustojen elinvoimaa, mutta ei selitä kaikkea.

- Pandemian vaikutus ei ole ollut dramaattinen. Ravintoloiden osalta tilanne on erikoinen, sillä vaikka niihin on kohdistunut eniten rajoituksia, monin paikoin toimipaikkojen määrä on pysynyt samana tai himpun verran noussut.