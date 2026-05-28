Kela: Leikkasimme keväällä tuhansien ihmisten toimeentulotukia

Kela kertoo pienentäneensä huhtikuussa noin 5 700:n ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Leikkaustaso oli kova, sillä useimmilta perusosa puolittui. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kelan mukaan leikkauksen kohteiksi joutuneiden ihmisten määrä vastaa 3,5:tä prosenttia kaikista työikäisistä tuensaajista.

Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Muutos lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi sen saamisen ehtoja.

Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille.

Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. Kelan mukaan he olivat joko korjanneet toimintaansa, määräaika ei ollut ehtinyt kulua umpeen tai tuen alentamista pidettiin kohtuuttomana.

Kela kertoo pyrkivänsä auttamaan asiakkaita siten, että tuen alentamiselta vältytään niin usein kuin mahdollista.

- Erityisen huolissamme olemme lasten elatuksen vaarantumisesta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista, sanoo Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl tiedotteessa.

NYKYISIN KELA VOI alentaa toimeentulotuen perusosaa 50 prosentilla, jos sen asiakas ei kehotuksesta huolimatta ilmoittaudu kokoaikatyön hakijaksi työllisyyspalveluihin ja hae ensisijaisia tukia.

Perusosaa voidaan alentaa 20 tai 40 prosentilla, jos asiakas menettää oikeutensa työttömyystukeen karenssin vuoksi.

Kela kertoo antaneensa tällaisia kehotuksia paljon alkuvuonna. Helmikuussa kehotuksen sai 9 000 ihmistä, maaliskuussa 20 000 ihmistä ja huhtikuussa 10 000 ihmistä.

Valtaosalta nyt leikkauspäätöksen saaneilta perusosa puolittuikin.

Kelan mukaan perusosaa voidaan alentaa vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä toimeentuloa ja jos alentamista ei voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Tämä arvioidaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.

Alentaminen koskee vain toimeentulotuen perusosaa, ei esimerkiksi toimeentulotuessa korvattuja asumismenoja tai terveysmenoja eikä muita tukia.

YKSIN ASUVALLA toimeentulotuen täysi perusosa on 578,43 euroa kuukaudessa. Perusosan määrä 50 prosentilla alennettuna on 289,22 euroa kuukaudessa eli 9,64 euroa päivässä.

Tämän summan pitäisi riittää muun muassa ruokaan, päivittäistavaroihin, vaatteisiin, paikallisliikenteen käyttöön sekä puhelin- ja internetkuluihin, Kela kertoo.