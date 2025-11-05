Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

5.11.2025 05:14 ・ Päivitetty: 4.11.2025 15:57

Kela: Opintolainojen summat kasvoivat, velallisten määrä vähenee

iStock

Opintovelallisten keskimääräinen opintolaina on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen alun jälkeen, uudet Kelan tilastot kertovat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kelan julkistamista opintoetuustilastoista selviää, että kun kaikkien opintovelallisten keskimääräinen opintolaina oli lukuvuonna 2010-2011 noin 5  000 euroa, viimeksi päättyneenä lukuvuonna eli 2024-2025 se oli noin 12  700 euroa.

Kahdella kolmesta korkeakouluista viime vuonna valmistuneista oli opintolainaa sen lukukauden lopussa, jona he valmistuivat.

-  Koska opintolainat ovat kasvaneet voimakkaasti ja opintorahan ostovoima puolestaan heikentynyt, voidaan tulkita, että opintotuki on muuttunut lainapainotteisemmaksi, sanoo erikoistutkija Heta Moustgaard Kelan tiedotteessa.

Opintovelallisten kokonaismäärä on hienoisessa laskussa. Kelan mukaan opintovelallisten määrä kasvoi joka vuosi vuodesta 2014 vuoteen 2022, mutta vuonna 2023 se kääntyi laskuun. Vuonna 2024 laskua oli prosentin verran edellisvuodesta.

KOULUMATKATUEN saajien määrä on edelleen kasvanut. Kela kertoo, että tukea sai lukuvuonna 2024-2025 yhteensä noin 92  000 opiskelijaa eli kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tuen saajien määrän kasvun taustalla on se, että oppivelvollisuusikä piteni 18 vuoteen vuonna 2021 ja toisen asteen koulutuksesta tuli kokonaan maksuton.

Lukuvuonna 2020-2021 tukea sai hieman yli 42  000 opiskelijaa, eli määrä on yli tuplaantunut muutoksen jälkeen.

Tuen kustannukset ovat niin ikään kasvaneet. Viime vuonna koulumatkatukea maksettiin Kelan mukaan lähes 91 miljoonaa euroa, mikä on miltei kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 2020.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ahti Kaario

Tiede ja teknologia
4.11.2025
Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö - näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
4.11.2025
Arvio: Uutuuskirja etsii vastausta, miksi ja miten Suomi päätyi Hitlerin Saksan liittolaiseksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU