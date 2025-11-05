Talous
5.11.2025 05:14 ・ Päivitetty: 4.11.2025 15:57
Kela: Opintolainojen summat kasvoivat, velallisten määrä vähenee
Opintovelallisten keskimääräinen opintolaina on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen alun jälkeen, uudet Kelan tilastot kertovat.
Kelan julkistamista opintoetuustilastoista selviää, että kun kaikkien opintovelallisten keskimääräinen opintolaina oli lukuvuonna 2010-2011 noin 5 000 euroa, viimeksi päättyneenä lukuvuonna eli 2024-2025 se oli noin 12 700 euroa.
Kahdella kolmesta korkeakouluista viime vuonna valmistuneista oli opintolainaa sen lukukauden lopussa, jona he valmistuivat.
- Koska opintolainat ovat kasvaneet voimakkaasti ja opintorahan ostovoima puolestaan heikentynyt, voidaan tulkita, että opintotuki on muuttunut lainapainotteisemmaksi, sanoo erikoistutkija Heta Moustgaard Kelan tiedotteessa.
Opintovelallisten kokonaismäärä on hienoisessa laskussa. Kelan mukaan opintovelallisten määrä kasvoi joka vuosi vuodesta 2014 vuoteen 2022, mutta vuonna 2023 se kääntyi laskuun. Vuonna 2024 laskua oli prosentin verran edellisvuodesta.
KOULUMATKATUEN saajien määrä on edelleen kasvanut. Kela kertoo, että tukea sai lukuvuonna 2024-2025 yhteensä noin 92 000 opiskelijaa eli kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.
Tuen saajien määrän kasvun taustalla on se, että oppivelvollisuusikä piteni 18 vuoteen vuonna 2021 ja toisen asteen koulutuksesta tuli kokonaan maksuton.
Lukuvuonna 2020-2021 tukea sai hieman yli 42 000 opiskelijaa, eli määrä on yli tuplaantunut muutoksen jälkeen.
Tuen kustannukset ovat niin ikään kasvaneet. Viime vuonna koulumatkatukea maksettiin Kelan mukaan lähes 91 miljoonaa euroa, mikä on miltei kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 2020.
