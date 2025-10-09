Politiikka
9.10.2025 03:00 ・ Päivitetty: 9.10.2025 04:46
Kela: Työttömyyden kustannukset kasvoivat – synkin tilanne Juuassa ja Puolangalla
Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä neljä miljardia euroa, kertoo Kela tilastoistaan. Se on viisi prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.
Työttömyysturvaa maksavat työttömyyskassat ja Kela.
Työttömyyskassojen maksamassa ansioturvassa menot kasvoivat selvästi, hieman yli kymmenen prosenttia. Perusturvan menot vähenivät prosentin.
Viime vuoden lopussa työttömyysetuuksien saajia oli yli 330 000. Se oli lähes kymmenen prosenttia Suomen 17-64-vuotiaasta väestöstä.
KAIKEN kaikkiaan Suomen kartta työttömyysturvaetuuksien valossa näyttää maan itäisessä osassa huomattavasti synkemmältä kuin läntisessä.
Etuuksien saajien osuus kunnan 17-64-vuotiaasta väestöstä oli esimerkiksi Juuassa ja Puolangalla noin kahdeksantoista prosenttia ja Imatralla kuusitoista.
Pienimmät osuudet olivat Luodossa, Pedersören kunnassa ja Mustasaaressa, joissa ne jäivät selvästi alle viiden prosentin.
Vuonna 2024 työttömyysturvaan tuli useita lakimuutoksia. Esimerkiksi työttömyysturvan 300 euron kuukausittainen suojaosa sekä työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuivat huhtikuun alusta 2024.
