24.4.2026 06:03 ・ Päivitetty: 24.4.2026 06:04

Kemira aloittaa miljoonasäästöt – Suomesta vaarassa 30 työpaikkaa

Kemira / handout
Kemira on keskittynyt vedenkäsittelyteknikkaan ja sellukemiaratkaisuihin.

Kemianteollisuusyhtiö Kemira kertoo liikevaihtonsa ja kannattavuutensa heikentyneen alkuvuoden aikana. Seurauksena tästä yhtiö aloittaa muutosneuvottelut Suomessa.

Kaikkiaan yhtiö kertoo tavoittelevansa 15 miljoonan euron säästöjä, ja poistolistalla on 150 tehtävää Kemiran maailmanlaajuisessa organisaatiossa.

Enintään 30 lopetettavista työpaikoista on Suomessa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Suomessa sillä on 800 työntekijää, maailmalla runsaat 4000.

Muutosneuvottelut voivat johtaa myös ihmisten nykyisten työsuhteiden ehtojen ja toimenkuvien muuttamiseen, yhtiö varoittaa.

MAAILMANTALOUDEN alkutalven epävarmuus on yhtiön mukaan näkynyt sen tuotteiden kysynnässä etenkin sellu- ja pakkausteollisuusmarkkinoilla. Vedenpuhdistuksessa sen sijaan näkymät ovat pysyneet suhteellisen hyvinä.

Tammi-maaliskuussa yhtiön liikevoitto laski 22 prosenttia, ollen nyt 65,7 miljoonaa euroa aiemman vajaan 85 miljoonan sijaan.

