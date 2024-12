“Kerrasta pitäisi jokaisen aikuisen uskoa” – Kiuru kertoo huomauttaneensa Paasin käytöksestä monta kertaa

Kansanedustaja Martin Paasi (kok.) (kuvassa) pahoittelee huonoa käytöstään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta kiistää huutamisen tai uhkaavan käytöksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoo huomauttaneensa Paasia tämän käytöksestä useita kertoja.

Paasin käytös nousi tiistaina keskusteluun, kun Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat uutisoivat osan valiokunnan jäsenistä pitäneen Paasin käyttäytymistä kokoustauolla uhkaavana. Hänen kerrottiin myös huutaneen oppositiolle, ettei heidän kannoillaan ole merkitystä.

Paasi kiistää STT:lle huutamisen ja sen, että hänen käytöksensä olisi ollut uhkaavaa.

- Ei todellakaan. Tässä nyt oikeasti tehdään aikamoisesta kärpäsestä härkästä, ihan vilpittömästi. Pahoittelen sitä huonoa käytöstä, mitä siinä on ollut. Se harmittaa todella isosti.

UHKAAVANA pidetyssä tilanteessa kokoustauolla oli hänen mukaansa kyse väärinkäsityksestä, ja hän halusi tuolloin nimenomaan sovitella aiempaa tilannetta. Huutamisen hän sanoo liittyneen isompaan kokonaisuuteen.

- Kyse on lähinnä siitä, että kun on 17 tuntia istunut kokouksessa, niin on päässyt tunteet vähän hermostumaan. Ja kun painaa päälle se, että on ilmeistä, että toisinaan siellä todella viivytetään asioiden käsittelyä, Paasi sanoo.

VALIOKUNNAN puheenjohtaja Kiuru sanoi huomauttaneensa Paasia itsenäisyyspäivän aattona sopimattomasta käyttäytymisestä. Tämä tapahtui kokouksen aikana, ei tauolla.

Kiurun mukaan asia liittyi siihen, että varajäsenet ovat voineet seurata valiokunnan kokouksia niin sanotusti kuunteluoppilaina sivupenkiltä. Puheoikeus on vain pöydän ympärillä istuvilla edustajilla.

- Sivupenkiltä huutelu ja osallistuminen ovat sellaisia mahdottomuuksia, joita me emme voi valiokunnassa sallia.

Kiurun mukaan hän joutui puuttumaan järjestyshäiriöön useita kertoja peräkkäin.

- Kerrasta pitäisi jokaisen aikuisen uskoa.

KOKOUSTAUON tapahtumiin on Kiurun mukaan myös kiinnitetty valiokunnassa huomiota, mutta niistä puheenjohtajalla tai valiokuntaneuvoksella ei ole vastaavaa oikeutta antaa huomautusta.

Kiuru lisäsi olevansa Paasin kanssa eri mieltä tämän lausunnoista turhien minuuttien käyttämisestä.

- Myös edustaja Paasi omalta osaltaan käytti valiokunnan aikaa merkittävästi tämän epäsopivan käyttäytymisen punnintaan.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) ei kommentoinut asiaa kysyttäessä.