20.5.2026 06:23 ・ Päivitetty: 20.5.2026 06:23
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – enintään 35 irtisanotaan
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut yhteistoimintaneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena irtisanomisten määrä väheni: enintään 35 työsuhdetta irtisanotaan, kun aiemmin enimmäismääräksi arvioitiin 65. Yt-neuvotteluiden tulokset hyväksyttiin tiistaina Keusoten aluehallituksen kokouksessa.
Myös osa-aikaistamisten määrä laski 20 henkilöstä kahteen henkilöön.
Yt-neuvotteluja käytiin maaliskuun lopusta toukokuun alkuun. Neuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa noin 3 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Hyväksytyn ratkaisun arvioidaan nyt tuovan noin 3,1 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Muutoksia toteutetaan irtisanomisten ja osa-aikaistamisten lisäksi muun muassa tehtäväjärjestelyillä ja täyttämättömien vakanssien lakkauttamisilla. Yhteensä henkilöstövaikutukset koskevat 155 ihmistä.
