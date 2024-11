”Keskuskauppakamarin puoluepoliittinen leimaantuminen on ongelmallista” – SDP esittää kauppakamarilain muutosta

SDP esittää kauppakamarilain muutosta. Varapuheenjohtaja Niina Malm jättää lakialoitteen, jonka mukaan keskuskauppakamarin tehtäviä siirrettäisiin jatkossa julkisille toimijoille, kuten työ- ja elinkeinoministeriölle. Demokraatti Demokraatti

– Kauppakamareilla on tärkeä rooli paikallisen elinkeinoelämän puolestapuhujana ja yhteistyökumppanina. Keskuskauppakamarin politisoituminen on kuitenkin asia, joka sopii huonosti yhteen sille määrättyjen lakisääteisten tehtävien hoitamisen kanssa. Kun keskuskauppakamarista on selvästi tullut hullunkurinen ajatuspaja, on sen lakisääteiset tehtävät siirrettävä vastuullisille viranomaisille. Siksi aion jättää lakialoitteen kauppakamarilain muuttamiseksi, Malm perustelee tiedotteessaan.

Malm kiteyttää, että julkista tehtävää hoitaessa ja erityisesti julkista valtaa käytettäessä on toiminnan paitsi oltava puolueetonta, sen on myös näytettävä siltä.

– Keskuskauppakamarin puoluepoliittinen leimaantuminen on ongelmallista, hän sanoo.

Lakialoitteessa todetaankin Malmin mukaan, että Keskuskauppakamarin julkisoikeudellinen rooli on aiheuttanut jossain määrin epäselvyyttä. Aloitteen mukaan Keskuskauppakamari on omassa roolissaan pyrkinyt olemaan aktiivinen poliittinen toimija ja vaikuttaja ja on esimerkiksi jakanut vaalirahoitusta.

Aloitteessa huomautetaan, että käytännössä Keskuskauppakamari on leimaantunut varsin vahvasti yhteen eduskuntapuolueeseen, mikä ei ole erityisen hyvin yhteensovitettavissa julkisoikeudellisen toimijan asemaan.

MALM esittää lakialoitteessaan, että nykyinen kauppakamarilaki korvataan uudella. Keskuskauppakamarille ei muutoksen jälkeen enää osoitettaisi julkisia tehtäviä, eikä siitä säädettäisi lainsäädännössä lukuun ottamatta säännöstä siitä, että alueellisten kauppakamarien yhteiselimekseen perustamalla yhdistyksellä on tietyin edellytyksin oikeus käyttää suojattua nimeä "Keskuskauppakamari".

Lakialoitteessa esitetään, että uusi kauppakamarilaki sääntelisi edelleen alueellisia kauppakamareita ja niille osoitettuja lakisääteisiä tehtäviä ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamisessa. Keskuskauppakamari sen sijaan olisi jatkossa luonteeltaan puhtaasti yksityisoikeudellinen alueellisten kauppakamarien ylläpitämä yhdistys.

Aloitteessa esitetään muutettavaksi myös muita asiaan liittyviä lakeja. Lain muutoksilla siirrettäisiin Keskuskauppakamarille tällä hetkellä kuuluvat julkisoikeudelliset tehtävät työ- ja elinkeinoministeriölle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

– Keskuskauppakamarin roolin selkeyttäminen ja sille kuuluvien julkisten tehtävien siirtäminen viranomaisille palvelisi yleisön luottamusta julkisen toiminnan puolueettomuuteen, Malm sanoo.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi jo keväällä Kauppalehden haastattelussa harkitsevansa Keskuskauppakamarin roolin tuomista eduskuntaan toimenpide- tai lakialoitteella.

– Keskuskauppakamarista on tullut uuden toimitusjohtajan johdolla jopa tällainen kokoomuksen puoluetoimiston jatke tai toimija, joka on ollut aiemmin arvostettu ja kokoava. Nyt siitä on tullut eräänlainen hullunkurinen ajatuspaja, Lindtman arvioi lehdessä.