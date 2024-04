SDP sai tarpeekseen Keskuskauppakamarin politikoinnista – Lindtman Kauppalehdelle: “Olisiko syytä siirtää tehtävät vastuulliselle viranomaiselle?”

Lindtmanin mukaan puolueen sisällä on käyty jo jonkin aikaa keskustelua, onko aiemmin ”luottamusta ja arvostusta” herättänyt järjestö muuttunut poliittiseksi toimijaksi.

– Keskuskauppakamari on ottanut tällaisen hyvin poliittisen, jopa puoluepoliittisen roolin, Lindtman sanoo Kauppalehdelle.

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi oli pitkään keskeisissä tehtävissä kokoomuksessa, muun muassa Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin esikunnissa.

– Keskuskauppakamarista on tullut uuden toimitusjohtajan johdolla jopa tällainen kokoomuksen puoluetoimiston jatke tai toimija, joka on ollut aiemmin arvostettu ja kokoava. Nyt siitä on tullut eräänlainen hullunkurinen ajatuspaja, Lindtman arvioi lehdessä.