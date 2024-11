Keskusta hiillosti hallitusta valtion omaisuuden myynnistä – Orpo: ”On aivan turha levittää pelkoa”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand (r., kuvassa) vakuuttivat eduskunnan kyselytunnilla, että kriittinen infrastruktuuri pysyy valtion hallinnassa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Aiheesta kysyi kansanedustaja Vesa Kallio (kesk.), joka totesi puheenvuorossaan keskustan suhtautuvan äärimmäisen kriittisesti valtion omaisuuden myyntiin.

– Hallitus on valmis myymään valtion rautateitä ja lentokenttiä, myös tiellä vesihuollon yksityistämiseksi uhkaa haista tuore asfaltti. Keskustalle ei tämä resepti maistu, hän maalaili.

Hän korosti, että aina, kun yhteistä omaisuutta myydään, tulee saada vastaukset kysymyksiin: mitä myydään, milloin myydään, millä hinnalla ja kenelle sekä mitä myynnistä saaduilla rahoilla tehdään, jotta ne palvelevat koko Suomea ja kaikkia kansalaisia.

Joakim Strand korosti vastauksessaan, että valtio on pitkäjänteinen ja vastuullinen omistaja. Huolta pidetään hänen mukaansa siitä, että kriittinen infrastruktuuri pysyy valtion hallinnassa.

– Mielestäni omistajapolitiikka on vähän sama kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka – siinä täytyy olla Suomi-paita päällä. Ei tehdä siitä turhaa vastakkainasettelua, Strand vetosi.

KANSANEDUSTAJA Markus Lohi (kesk.) muistutti, että useat valtion omistukset tuottavat valtiolle erittäin hyvin, eikä sellaisesta omaisuudesta ole järkevää luopua. Hän nosti esiin huolensa, kun hallitus lisätalousarviossaan kertoi, että omistusrajoja lasketaan 50,1 prosenttiin.

– Haluan kysyä teiltä, pääministeri, voiko hallitus tällä hetkellä vakuuttaa, että tämän hallituksen aikana te ette tule myymään valtion rautateitä tai lentokenttäyhtiötä ulkopuolelle, vaan on meidän suomalaisten omistusta.

Pääministeri Petteri Orpo toisti Strandin jo aiemmin kertoman viestin:

– Tehdään ihan selväksi se asia, että suomalaisten kriittistä infrastruktuuria tai luonnollisia monopoleja, meidän kansallisomaisuuttamme, me emme myy. Ne pitää pysyä suomalaisissa käsissä. On aivan turhaa levittää pelkoa siitä, että me olisimme esimerkiksi vesivaroja Suomesta myymässä. Aivan älytön ajatus, Orpo sanoi.

Orpo totesi, että valtion omaisuutta voidaan harkitusti myydä eduskunnan mandaatin mukaisesti.

– Jos sitä käytetään toisaalla valtion omaisuuden kartuttamiseen, kasvun luomiseen, järkeviin investointeihin, se on ihan normaalia. Mutta jättäisin nämä salaliittoteoriat tässä vähemmälle.

Keskustan Hanna Kosonen kysyi valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.), onko hän laskenut, kumpi on järkevämpää taloudenhoidollisesti hankkeiden rakentamisessa, velan otto vai omaisuuden myynti.

– Tämä hallitus ei ota lisää velkaa näiden tärkeiden tieyhteyksien ja muiden tärkeiden infrahankkeiden läpiviemiseen ja rakentamiseen, vaan käyttää siihen omaisuustuloja. Meidän mielestämme tämä on hyvin perusteltua. Muistelen, että täällä on hallituksessa ennenkin ollut toimijoita, jotka ovat kuuluttaneet esimerkiksi, että valtion tase töihin, hän kuittasi viitaten ex-pääministeri Juha Sipilään (kesk.).