Keskusta hyväksyi Yle-kompromissin – HS: vihreää valoa myös kokoomuksesta ja perussuomalaisilta

Keskustan eduskuntaryhmä on hyväksynyt parlamentaarisen Yle-työryhmän kompromissiesityksen, jossa määritellään muun muassa Yleisradion leikkausten suuruus. Demokraatti Demokraatti

– Keskusta on hyväksynyt kompromissiesityksen ja odottaa muiden ryhmien tekevän samoin. Nyt on ratkaisujen aika. Esitys on kompromissi, jossa kaikki ovat tulleet toisiaan vastaan ja päästy yhteiseen lopputulokseen, keskustaa Yle-ryhmässä edustanut Jouni Ovaska kommentoi Demokraatille tekstiviestitse.

YLE-TYÖRYHMÄN puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) kertoi viimeisimmän kompromissiesityksen syntymisestä tiistaina.

Esitys on pääosin sama kuin aikaisemmin julkisuuteen kerrottu, mutta arvonlisäveron korotusta 10:stä prosentista 14:sta prosenttiin oli siinä aikaistettu kuudella kuukaudella. Arvonlisäverokannan noston 14 prosenttiin on arvioitu vaikuttavan Ylen rahoitukseen noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Esillä on ollut myös indeksien jäädytys kolmelle vuodelle, mikä tarkoittaisi yhteensä noin 45 miljoonan euron kumulatiivista vähennystä Ylen rahoitukseen vuonna 2027. Työryhmän mietinnön tarkempi sisältö kerrotaan julkisuuteen mikäli kaikkien puolueiden eduskuntaryhmät sen hyväksyvät.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen eduskuntaryhmät ovat olleet koolla tiistaina. Helsingin Sanomien mukaan molemmat ryhmät ovat hyväksyneet paketin.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto eivät ole vielä näyttäneet kompromissille vihreää valoa. On epäselvää onko SDP:n eduskuntaryhmä koolla asian tiimoilta tänään. HS:n mukaan vasemmistoliiton ryhmä olisi käsittelemässä Yle-asiaa vasta torstaina. Lisää aiheesta Demokraatin tiedot: Yle-työryhmä pui kompromissiesitystä leikkauksista – alv-korotuksen ajoitus hiertää

Myös RKP:n ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmien sekä liike nytin odotetaan käsittelevän kompromissiesitystä.

Juttua korjattu klo 13.02. Myös RKP:n, KD:n ja liike nytin eduskuntaryhmät käsittelevät kompromissiesitystä.