Keskusta päättää alkuviikosta, osallistuuko se Rydman-välikysymykseen

- Päätämme asian, kun puoluekokous on saatu käytyä läpi, Kurvinen kertoi lauantaina STT:lle puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Oppositiopuolueet vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättävät tiistaina yhteisen välikysymyksen elinkeinoministeri Rydmanin asemasta.

Kurvisen mukaan asiassa keskeistä on se, että Orpolta ei näytä löytyvän luottoa Rydmaniin.

- Oleellisin asia on se, että Petteri Orpo on antanut julkisen epäluottamuslauseen omalle ministerilleen. Se on äärimmäisen vakava asia, hän sanoi.