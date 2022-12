”Keskustaa ei murskata” – Annika Saarikon mukaan aamun gallup on ”raadollinen osoitus” luottamuksen menetyksestä

Saarikon mielestä olisi poikkeuksellista, jos huono tulos kannatuskyselyssä ei poikisi puolueen sisällä kriittistä keskustelua myös puheenjohtajan asemasta. Ylen kyselyn tulos oli puolueen historian huonoin.

Saarikko toteaa STT:lle, että yhtä suurta ristiriitaa kuin luonnonsuojelulaissa ei ole jäljellä olevissa lakipaketeissa, eikä keskusta siten ole lähtemässä hallituksesta ennen aikojaan.

Facebook-päivityksessään Saarikko sanoo olevansa varma, että Suomi tarvitsee keskustaa.

– Yhtä totta on myös se, että olemme menettäneet paljon suomalaisten luottamusta. Ylen tuorein gallup on tästä raadollinen osoitus. Luottamuskyselyiden viesti on jo pidempään ollut meille vakavaa luettavaa, Saarikko kirjoittaa.