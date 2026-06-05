Keskustajärjestöiltä raju linjaus Soinia vastaan – ”Kyse ei ole vain siitä, etteikö poliittinen koti voisi vaihtua”

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat eivät halua entistä perussuomalaisten puheenjohtajaa Timo Soinia keskustan jäseneksi. Demokraatti Demokraatti

Nuorisojärjestöt torjuvat Soinin vihjaukset keskustan ehdokkuudesta yhteisessä tiedotteessaan.

Soini sanoi Ilta-Sanomien Haapala TV:ssä maaliskuussa, että ilmoittaa aikeistaan asettua tai olla asettumatta ehdolle eduskuntavaaleihin keskustan puoluekokouksessa kesäkuussa. Kokous alkaa tänään Tampereella.

– Timo Soini liittyi nuorena Suomen Maaseudun Puolueeseen, jonka olemassaolon keskeinen tarina rakentui protestille maalaisliittoa vastaan. Nyt tuo sama Soini pohtii ehdokkuutta puolueessa, jonka vastustamisesta hänen poliittinen kotinsa ja henkilökohtainen uransa aikanaan ammensi voimansa, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat sanovat, että eivät voi hyväksyä lämpimiä tervetulopuheita keskustaan samalla, kun keskusta on sitoutunut määrätietoisesti edistämään yhdenvertaisuutta, kansanvaltaisuutta ja sivistystä yhteiskunnassa.

– Kyse ei ole vain siitä, etteikö poliittinen koti voisi vaihtua, tai etteikö ihmisellä olisi oikeutta arvioida näkemyksiään uudelleen. Kyse on siitä, että puolueeseen hakeutuvan henkilön on myös kannettava vastuunsa siitä poliittisesta kulttuurista, jonka rakentamiseen hän on osallistunut.

KESKUSTAN pitää järjestöjen mukaan kyetä periaatteelliseen linjanvetoon sen suhteen, ettei keskustalaisen ”talon tuvan pöydän ääreen” mahdu Timo Soinin yhteiskunnalliseen puhekulttuuriin tuoma rasismi ja populistiset heitot.

– Keskusta ei voi sivuuttaa sitä, että Soinin poliittinen perintö kytkeytyy keskustelukulttuurin koventumisen luomiseen sekä syrjivien ja leimaavien puhetapojen arkipäiväistymiseen, Keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen sanoo.

– Soinin poliittista tyyliä kuvaavat lukuisat keskustaan kohdistuneet vähättelevät kommentit. Soini on syyttänyt keskustaa juuriensa häpeämisestä sekä haukkunut keskustan kansanedustajia vahanukeiksi, kokoomuksen apupuoluelaisiksi ja puoluetta hallituksen tukipönkäksi. Koska Soini ei ole irtaantunut lausunnoistaan entiset puolueensa jätettyäänkään, on perusteltua kysyä, onko Soinilla kyky puhua poliittisen kulttuurin sisällä asiallisesti toisille ihmisille? Jokaisella poliitikolla on oikeus kritiikkiin, mutta vuosikausia jatkunut pilkka ja halveksunta eivät voi muuttua yhteistyökyvyksi vain siksi, että oma poliittinen ura tarvitsee uuden alustan, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Aapeli Rytkönen sanoo.

Soinin hyväksyminen ehdokkaaksi olisi järjestöjen mukaan viesti siitä, että keskusta on valmis sivuuttamaan oman historiansa ja arvopohjansa.

– Nyt keskustan on päätettävä, onko sillä vielä jokin syvempi yhteiskunnallinen sanoma vai onko kaikki kaupan, kunhan ehdokas on riittävän tunnettu. Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat vetoavat emopuolueeseen: on aika pitää arvoista kiinni, tiedotteessa sanotaan.