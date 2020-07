Keskustan kansanedustaja kehottaa suomalaisia eristäytymään kesämökeilleen

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) varoittaa koronaviruksen toisesta aallosta.

Euroopassa se on jo liikkeellä ja kansanedustaja arvioi, että monet maat myös tulevat epäonnistumaan toisen aallon torjunnassa. Kärnän mukaan suomalaisten kannattaisi ennen toisen aallon liikkeellelähtöä eristäytyä mökeilleen mikäli mahdollista. Kansanedustaja korostaa, että eristäytyminen tulee tehdä ennen kuin koronavirus lähtee uudelleen leviämään. Kriisitilanteen ollessa päällä se ei ole enää mahdollista.

– Jokaisen suomalaisen jolle se on mahdollista kannattaisi nyt jäädä omalle mökille etätöihin pitkälle syksyyn ja mahdollisuuksien mukaan myös talven yli. Korona tarjoaa myös monelle oivan mahdollisuuden hypätä pois oravanpyörästä. Kaupunkiasunnon myyntirahoilla voisi elellä levästi mökillä tai edullisemmassa maaseutuasunnossa vielä pitkään koronan päättymisen jälkeenkin, Kärnä kirjoittaa tiedotteessaan.

Kärnän mukaan Suomi on pullollaan pitkälle syksyyn asunkelpoisia kesämökkejä, jonne on helppo eristäytyä koronalta suojaan ja odotella rokotetta. Hän sanoo, että maaseudulla on myös paljon edullisia omakotitaloja kaupan.

– Nyt vastuu julkisella sektorilla ja yrityksillä, että ne mahdollistavat edelleen laajan etätyön. Työ on pakottanut suomalaiset kaupunkeihin, vaikka monelle ihmiselle maaseutu ja sen rauha on se rakkain paikka. Nyt päätös on jokaisen yksilön kuunteleeko sydäntään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lähimmäisille parhaaksi, Kärnä tiedottaa.