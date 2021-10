Keskustan Lohi: Koronapassi lakiin jo ensi viikon perjantaina – ei poista rajoitusten välttämättömyysehtoa

– Otan sen erittäin vakavasti ja esitän, että valiokunta muuttaisi ikärajan 16 vuoteen kuten perustuslakivaliokunta aika painavasti tuo esiin. Se tarkoittaisi sitä, että kun yli 16-vuotiaat voisivat passin avulla vapaasti mahdollisissa rajoitustoimissa osallistua tapahtumiin, niin voisivat myös alle 16-vuotiaat ilman passia, Lohi sanoo.

Koronapassin käyttöönotto edellyttää voimassa olevia rajoitustoimia. Passi on yrityksille ja tapahtumajärjestäjille vapaaehtoinen. Edellyttämällä sitä asiakkailtaan, he vapautuvat esimerkiksi alueelleen määrätyistä aukiolorajoituksista.

Eduskunnan täysistunto äänestää tartuntatautilain muutoksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta.

– Meillä on tavoite, että saisimme mietinnön valmiiksi tiistaina. Se tarkoittaa sitä, että menee tosi tiukalle mutta on mahdollista, että ensi viikon perjantaina eduskunta hyväksyy tämän lainsäädännön. Sen jälkeen laki vahvistetaan. Silloin meillä on lainsäädännön pohja sille, että jos tarvitaan rajoitustoimia, myös koronapassi voidaan ottaa käyttöön.