Keskustan Pylväs haastaa kokoomusta ja perussuomalaisia: ”Purran olisi paikallaan pikaisesti selventää puolueensa linjaa”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs toteaa, että suomalaisen politiikan ”mannerlaatta-asioita” on viime kuukausina ollut oikeiston lähentyminen.

– Perustavanlaatuisesti toisiaan hylkineet kokoomus ja perussuomalaiset ovat johtoaan myöten rakennelleet jo seuraavaa hallitustakin – vaikka vaaleihin on vielä puolitoista vuotta aikaa, Pylväs sanoo tiedotteessaan.

– Kun oikeisto jo nyt virittelee valtapoliittista yhteistyötä, on perusteltua kysyä vaihtoehdon perään myös linjan ja asioiden osalta, Pylväs jatkaa.

Ensin Pylväs nostaa esiin sote-uudistuksen ja syyttää muutoinkin kokoomusta keskittämispolitiikasta.

– Kesäkuussa Kokoomus oli puheenjohtaja Orpon johdolla kaatamassa sote-uudistuksen. Se olisi vaarantanut vakavalla tavalla ihmisten lähi- ja peruspalvelut. Perussuomalaisten linjasta on epäselvyyttä. Ainakaan perussuomalaiset eivät ole irtaantuneet Kokoomuksen keskittämispolitiikasta. Tukeeko puolue siis Kokoomusta tässä asiassa? Jos ja kun näin on, se on hätkähdyttävä tieto.