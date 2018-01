Keskustapoliitikko aktiivimallista: ”Ihmisten huolet otettava tosissaan”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen edellyttää, että hallitus huomioi eduskunnan näkemyksen ja ihmisten huolet niin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin suhteen.

– Työttömät eivät saa joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, jos heillä ei ole tosiasiallisesti mahdollisuutta osoittaa uudistuksen mukaista aktiivisuutta. Tähän myös eduskunta kiinnitti huomiota aktiivimallista päättäessään. Ei voi myöskään olla niin, että aktiivimallin varjolla ihminen pakotettaisiin muuttamaan eroon perheestään ja läheisistään, Kaikkonen kirjoittaa.

– Odotan ja oletan, että hallitus ottaa eduskunnan näkemyksen tosissaan ja kuulee myös ihmisten huolet.

Kaikkonen muistuttaa, että työttömyysetuuden saamiseen on liittynyt ehtoja aiemminkin.

– Etuus on voitu katkaista määräajaksi, jos työtön työnhakija on kieltäytynyt tarjotusta työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä. Aktiivimalli kannustaa työttömiä tarttumaan myös lyhyisiin työsuhteisiin, koska nekin kerryttävät työkokemusta ja voivat avata oven pidempään työsuhteeseen. Ihmisten huolet on kuitenkin otettava tosissaan, hän jatkaa.

Eduskunta linjasi aktiivimallista seuraavasti:

”Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia tulee tarkasti seurata ja tarvittaessa laajentaa keinoja, joilla aktiivisuusedellytyksen voi täyttää, jos ilmenee, etteivät nyt ehdotettavat keinot ole riittäviä estämään aktiivisesti työnhakua tai palveluun pääsyä yrittäneen työnhakijan joutumista vähennetylle etuudelle.”