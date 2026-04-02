2.4.2026 09:20 ・ Päivitetty: 2.4.2026 10:22

Keskustassa heräsi huoli – miksi Suomi vitkastelee?

LAURI HEINO / LEHTIKUVA / STR
Pyhäjärven rantaa Kiteellä 1. huhtikuuta 2026.

Keskustan europarlamentaarikko Katri Kulmuni ja kansanedustaja Hanna Räsänen ovat huolissaan siitä, ettei Suomella ole kansalaisia drooneista varoittavaa järjestelmää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Räsänen kysyy tiedotteessaan, miksi Suomi vitkastelee järjestelmän kanssa. Sisäministeriön mukaan väestöhälytinjärjestelmä tulee Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovellukseen aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Räsänen on hallinto- ja puolustusvaliokunnan jäsen.

- Ymmärrän, että halutaan tehdä viimeisen päälle ja kunnolla. Mutta asia on ajankohtainen nyt ja vaatii reagointia ministeriöiltä, viranomaisilta ja tarvittaessa meiltä päättäjiltä, Räsänen sanoo.

KULMUNIN mukaan monessa EU-maassa on käytössä järjestelmä, joka lähettää esimerkiksi tekstiviestejä. Hänen mukaansa sellainen on saatava viipymättä Suomeen.

- Ihmisille on jäänyt sellainen mielikuva, että oli lähinnä hyvää tuuria, etteivät droonit osuneet ihmisiin tai rakennuksiin, Kulmuni sanoo tiedotteessa.

Sisäministeriön mukaan 112-sovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty oppeja Ukrainasta, missä väestön varoittamiseen käytetään erilaisia mobiilisovelluksia. Sovellus on lähtökohtaisesti suunniteltu juuri sotilaallisiin tilanteisiin. Se on tarkoitettu varoittamaan uhkaavasta ilmavaarasta, eli esimerkiksi drooni-, ohjus- tai lentokoneuhasta.

Lisäksi sisäministeriössä on käynnissä kehityshanke tekstiviestipohjaisen vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Sisäministeríön mukaan sovelluksen pitäisi olla pilottivaiheessa tulevan vuoden alussa.

