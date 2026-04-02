Politiikka
2.4.2026 09:20 ・ Päivitetty: 2.4.2026 10:22
Keskustassa heräsi huoli – miksi Suomi vitkastelee?
Keskustan europarlamentaarikko Katri Kulmuni ja kansanedustaja Hanna Räsänen ovat huolissaan siitä, ettei Suomella ole kansalaisia drooneista varoittavaa järjestelmää.
Räsänen kysyy tiedotteessaan, miksi Suomi vitkastelee järjestelmän kanssa. Sisäministeriön mukaan väestöhälytinjärjestelmä tulee Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovellukseen aikaisintaan ensi vuoden lopulla. Räsänen on hallinto- ja puolustusvaliokunnan jäsen.
- Ymmärrän, että halutaan tehdä viimeisen päälle ja kunnolla. Mutta asia on ajankohtainen nyt ja vaatii reagointia ministeriöiltä, viranomaisilta ja tarvittaessa meiltä päättäjiltä, Räsänen sanoo.
KULMUNIN mukaan monessa EU-maassa on käytössä järjestelmä, joka lähettää esimerkiksi tekstiviestejä. Hänen mukaansa sellainen on saatava viipymättä Suomeen.
- Ihmisille on jäänyt sellainen mielikuva, että oli lähinnä hyvää tuuria, etteivät droonit osuneet ihmisiin tai rakennuksiin, Kulmuni sanoo tiedotteessa.
Sisäministeriön mukaan 112-sovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty oppeja Ukrainasta, missä väestön varoittamiseen käytetään erilaisia mobiilisovelluksia. Sovellus on lähtökohtaisesti suunniteltu juuri sotilaallisiin tilanteisiin. Se on tarkoitettu varoittamaan uhkaavasta ilmavaarasta, eli esimerkiksi drooni-, ohjus- tai lentokoneuhasta.
Lisäksi sisäministeriössä on käynnissä kehityshanke tekstiviestipohjaisen vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottamiseksi.
Sisäministeríön mukaan sovelluksen pitäisi olla pilottivaiheessa tulevan vuoden alussa.
