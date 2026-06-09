Keskustelu epäonnistui – mikäs siinä, kyse on vain ydinaseista

Suomi poistaa lakiin kirjattuja ydinaserajoituksiaan rukkaamalla ydinenergialain uuteen uskoon. Muutosta ajaa Petteri Orpon (kok.) hallitus ja eduskuntakäsittelyn myötä samoille rattaille hypännyt oppositiopuolue keskusta. Simo Alastalo Demokraatti

Kuten tiistaina julkaistusta puolustusvaliokunnan mietinnöstä voi lukea, loput oppositiosta vastustaa rajoitusten poistamista.

Puolustuspolitiikassa on Suomessa vaalittu konsensusperiaatetta. Yksimielisyyspyrkimyksellä on nähty jopa maanpuolustuksellista merkitystä. Nyt hyve jää historiaan vaikka pöydällä olevat kysymykset ovat kirjaimellisesti eksistentiaalisia.

Tilanne olisi helpompi ymmärtää, jos osapuolet olisivat samaa mieltä tosiasioista mutta tekisivät niistä perustellusti erilaiset johtopäätökset. Valitettavasti tämäkin on epäselvää.

HALLITUKSELLA ja keskustalla vaikuttaisi olevan erilaiset tosiasiat kuin SDP:llä, vihreillä ja vasemmistoliitolla. Erimielisyyttä on muun muassa siitä, onko Suomen maantieteellinen sijainti peruste lakiin kirjattujen ydinaserajoitusten poistamiselle vai syy säilyttää ne.

Hallituksen mukaan ydinaserajoitusten poistaminen on Suomen puolustuksen ja Nato-yhteistyön kannalta välttämätöntä. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mukaan näin ei ole.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mukaan valiokuntakuulemisissa ei tullut ilmi turvallisuusperusteita, jotka puoltaisivat lakimuutoksia. Hallitus ja keskusta ovat päinvastaista mieltä. Enemmistö valiokunnan kuulemista asiantuntijoista katsoo, ettei rajoitusten poistaminen heikennä Suomen turvallisuutta. Osa asiantuntijoista on eri mieltä.

Koska perustelut ovat ytimeltään turvaluokiteltua, salassa pidettävää tietoa, kansalaisen on mahdotonta arvioida kumpi osapuoli on oikeassa.

Mikäs siinä, kyse on vain ydinaseista.

Ei tämän näin olisi pitänyt mennä.

YDINASEISIIN liittyy myös puolustusvaliokunnan mietinnössä käytetty ilmaisu strateginen epämääräisyys. Yksityiskohtia puolustusyhteistyöstä ei kerrota julkisuuteen.

Edes sitä milloin olemme tai emme ole rauhantilassa ei tarkasti määritellä. Epämääräisyys on strategista, koska se on osa pelotetta. Kun vihollinen ei voi olla varma, missä Naton ydinaseet milloinkin ovat tai mitä niiden kanssa tosipaikan tullen kaavaillaan, sen ajatellaan olevan varpaillaan.

Puolustusvaliokunnan mukaan Suomesta ei ole tulossa ydinasevaltiota, mutta tulemme tekemään aseisiin liittyvää puolustusyhteistyötä ilman nykyisen lainsäädännön rajoitteita. Suomeen ei olla sijoittamassa rauhanaikana ydinaseita ja ydinaseisiin liittyvä päätösvalta säilyy kaikissa olosuhteissa Suomella.

Pysymme myös kaikissa allekirjoittamissamme kansainvälisissä aserajoitus- ja valvontasopimuksissa.

Kun rajoitukset kuitenkin poistetaan, on vaikea sanoa mitä esimerkiksi puolustusyhteistyöllä tässä tarkoitetaan.

MUTTA yksi on varmaa, julkinen keskustelu aiheesta ei herätä luottamusta. Ei tämän näin olisi pitänyt mennä. Saman tuntuu myöntävän mietinnössään myös puolustusvaliokunta.

– Suomen vahvuus on ylivaalikautisessa hallitus- ja oppositiorajat ylittävässä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa päätöksenteossa. Siksi valiokunta muistuttaa näiden asioiden parlamentaarisen valmistelun tärkeydestä, mietinnössä todetaan eikä kyse ole opposition vastalauseesta.

Terveiset on suunnattu ydinaserajoituksia koskevan lakimuutoksen täysin puskista eduskunnalle esitelleelle Petteri Orpon hallitukselle.