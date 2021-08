Kiina pyrkii estämään yrityksiä keräämästä arkaluonteisia henkilötietoja tietoverkossa – sääti tiukan yksityisyyslain

Kiina on säätänyt tiukan yksityisyyslain, jonka tavoitteena on estää yrityksiä keräämästä tietoverkossa arkaluonteisia henkilötietoja. Marraskuussa voimaan tulevan lain mukaan henkilötietoja käsittelevien yksityisten ja valtiollisten toimijoiden on vähennettävä tiedonkeruuta ja saatava käyttäjien suostumus.