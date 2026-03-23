23.3.2026 07:23 ・ Päivitetty: 23.3.2026 07:23

Kiinan krääsäkauppa kasvoi Suomessa yhä

iStock

Kotimainen verkkokauppa kasvoi Suomessa viime vuonna hieman ulkomaista verkkokauppaa nopeammin. Kiinasta tänne suuntautuva verkkokauppa jatkoi samalla voimakasta kasvua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Joka kymmenes verkko-ostoksiin käytetty euro päätyy nykyisellään Kiinaan.

Tiedot käyvät ilmi Kaupan liiton tuoreesta tutkimuksesta.

Verkosta ostetaan erityisesti kodintekniikkaa, muotia sekä kosmetiikan ja terveyden tuotteita. Neljänneksi suurimmaksi tuoteryhmäksi nousivat elintarvikkeet ja juomat kotimaasta ja ulkomailta.

Kiinalaisista verkkokaupoista tehtyjen ostosten keskihinta on puolittunut kahdessa vuodessa, mutta ostojen kokonaisarvo on kasvanut samassa ajassa seitsenkertaiseksi.

Kiinalaisjätti Temu on noussut seitsemänneksi suosituimmaksi verkkokaupaksi Suomessa vierailumäärillä mitattuna.

- Kymmenestä vierailumääriltään suosituimmasta verkkokaupasta kuitenkin kahdeksan on kotimaisia, joten kotimainen verkkokauppa pystyy parhaimmillaan vastaamaan hyvin ulkomaiseen kilpailuun, kuvaa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tiedotteessa.

TUTKIMUKSEN mukaan suomalaiset tekivät viime vuonna verkko-ostoksia koti- ja ulkomaisista verkkokaupoista noin 5,6 miljardilla eurolla.

Liitto ennustaa kasvun vielä hieman kiihtyvän ensi vuonna. Tosin Lähi-idän sodan jatkuminen voi hidastaa kasvua, jos logistiikkakustannukset nousevat ja kuluttajat muuttuvat varovaisemmiksi.

Sosiaalinen media toimii yhä useammin tuotteiden hakukanavana ja suoran ostamisen alustana. Runsas neljännes alle 65-vuotiaista verkon käyttäjistä hakee tuotetietoja suoraan sosiaalisesta mediasta ja alle 30-vuotiaista jo 43 prosenttia. Neljäsosa suomalaisista aikuisista on myös tehnyt ostoksia suoraan sosiaalisen median alustoilta.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

