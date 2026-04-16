Näin ulkoministeri Valtonen selittää hallituksen kohuttuja ydinaselinjauksia

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) avasi tiedotustilaisuudessaan torstaina valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon uusia kirjauksia. Nato on hänen mukaansa nyt vahvimmillaan, Yhdysvaltoihin voi luottaa, mutta Suomi seuraa silti kiinnostuneesti eurooppalaisia ydinasejärjestelyitä. Simo Alastalo Demokraatti

Valtioneuvosto antoi päivitetyn ajankohtaisselontekonsa eduskunnalle torstaina. Valtonen korosti, että turvallisuusympäristön muutosten vuoksi päivitetty teksti vain täydentää kesäkuussa 2024 annettua aiempaa versiota, ei korvaa sitä.

Selonteon ydinaseita koskevissa osioissa muun muassa todetaan, että ”Suomi on valmis tarkastelemaan uusia yhteistyön muotoja”.

Valtonen liitti kirjauksen vastauksessaan muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin maaliskuun alussa tekemään ydinaseavaukseen.

MACRON totesi maaliskuussa Ranskan aloittavan keskustelut ydinpelotteen laajentamisesta kahdeksan eurooppalaisen valtion kanssa. Yhteistyössä ovat ensivaiheessa mukana Saksa, Britannia, Puola, Ruotsi, Tanska, Belgia, Hollanti ja Kreikka.

– Suomi toden totta on avoin erilaiselle dialogille, jota käydään liittolaismaiden, keskeisten kumppanimaiden kesken. Mutta silti on niin, että meillä ei ole minkäänlaista syytä epäillä, etteikö Yhdysvaltain ydinsateenvarjo myös meitä kattaisi nyt ja tulevaisuudessa. Päinvastoin Yhdysvaltain sitoutuminen on siihen vahva ja koko Nato rakentuu sen varaan.

Eurooppalaisten yhteistyön ajatusta ei Suomi silti etukäteen kavahda.

– Jos siinä rinnalla lähdetään arvioimaan erilaisia suorituskykytarpeita, esimerkiksi tämä Ranskan avaus noin kuukausi sitten ja toki Iso-Britanniallakin oma ydinase on, niin me olemme siihen avoimia, Valtonen totesi.

MYÖS SELONTEON sanamuodot puhuttivat. Hallituksen linjaus toteaa, että ”Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana”. Valtoselta kysyttiin miksi muotoilu ei ilmaise tiukemmin ”Suomi ei sijoita”, vaan puhutaan epämääräisemmin aikeista.

– Kukaan ei halua sellaista maailmaa, jossa käydään ydinsotaa. Ja ydinaseet ovat keskeinen pelote-elementti. Kun niitä ei aiota käyttää, niin on erittäin tärkeää, että miten ydinaseista viestitään ja ei-viestitä. Tämä on nyt meidän kirjauksemme. Se on nyt hyvin lähellä sitä, mikä meidän naapurimailla, muilla Pohjoismailla, on.

Selonteon kirjaukset korvaavat ydinenergialaista poistettavat ydinaseita koskevat pykälät. Hallituksen esitys ja selonteon kirjaukset ovat herättäneet jo etukäteen vastustusta opposition SDP:ssä, vasemmistoliitossa ja vihreissä.

VAIKKA selonteossa tuodaan esille, että ”transatlanttisessa toimintaympäristössä korostuvat nyt ennakoimattomuus, nopeat muutokset ja koventunut retoriikka” ja ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisesti vihjaillut jopa Natosta vetäytymisellä, Valtonen piti kiinni lausunnostaan, jonka mukaan Nato on päinvastoin nyt vahvimmillaan.

– Itse näen, että Nato on vahvempi kuin koskaan ja vahvistuu päivä päivältä. Syyt ovat selvät. Suomi ja Ruotsi on liittynyt liittokuntaan. Meidän kyvykkyydet on otettu todella iloisina vastaan. Myös Washingtonissa maanantaina kävimme pitkän vuoropuhelun siitä kuinka tärkeää ja hienoa on, että Suomi on Naton jäsen.

TOISEKSI perusteeksi Naton vahvistumiselle Valtonen mainitsi puolustustaan suurilla investoinneilla kohentavat Euroopan maat.

– Tämä sitoumus on nyt pysyvä. Kesän huippukokouksessa Ankarassa tullaan arvioimaan sitä, että miten yksittäiset jäsenmaat ovat kyenneet lisäämään puolustusta ja pelotetta liittyen tavoitteisiin ja yhteisiin sitoumuksiin, jotka teimme vuosi sitten huippukokouksessa Haagissa.

Yhdysvaltain vetäytymisen uhkaa ei selonteossa käsitellä. Valtonen vakuutti, ettei Suomella ole mitään syytä epäillä Yhdysvaltain olevan vetäytymässä Natosta.

– On päivänselvää, että emme halua semmoisella myöskään spekuloida.