Kiista kirjailijoiden apurahajaon jääviyksistä jatkuu: Taike tutkii hitaasti omia tekemisiään

Hallinto-oikeus päätti jo viime keväänä, että kirjailijoiden korona-apurahojen jakoon osallistunut arvioija oli esteellinen työhönsä. Taiteen edistämiskeskus Taike ei ole silti ehtinyt korjata tai muuttaa vanhoja apurahapäätöksiään.

Kiistan selvittely on jatkunut jo vuodesta 2022 asti. Kirjailija Ida Pimenoff valitti tuolloin pandemian aikaisten apurahojen jakamistavoista.

Viime vuoden maaliskuussa tulleen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Pimenoffin ja muiden työskentelyapurahaa hakeneiden kirjailijoiden hakemuksia Taikelle arvioinut kirjailija oli esteellinen tehtäväänsä. Siksi Pimenoffin saama kielteinen apurahapäätös pitää kumota ja asia käsitellä uudelleen.

Myös korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti jo lokakuussa, että Taiteen edistämiskeskus ei saa valituslupaa hallinto-oikeuden antamaan päätökseen. Silti keskus ei ole vieläkään tehnyt apurahajaosta uutta arviointia.

Taike on asiantuntijavirasto, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa.

Nyt Pimenoff harkitsee kantelua oikeuskanslerille ratkaisun täytäntöönpanon viivästymisestä. Hänen mukaansa Taiken on pitänyt olla varautunut siihenkin mahdollisuuteen, että valituslupaa ei korkeimmasta hallinto-oikeudesta tule.

- Peliaika on kyllä ollut aika pitkä. Jos viranomainen on tehnyt lainvastaisen päätöksen, kuinka kauan on OK istua sen päällä, Pimenoff sanoo STT:lle.

PIMENOFF LÄHETTI Taikelle vuonna 2022 oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati keskusta ottamaan kantaa työskentelyapurahahakemuksia arvioineen kirjailijan mahdolliseen esteellisyyteen.

Pimenoff oli nähnyt Instagramissa kirjailijan tarinoita, joissa tämä kertoi viettäneensä aikaa kahden muun kirjailijan kanssa saariretriitissä ja kotonaan muutama kuukausi ennen apurahahakua.

Hakemuksia arvioinut kirjailija puolsi 12 000 euron apurahoja näille kahdelle tuttavalleen. Pimenoff taas sai hylkäävän päätöksen.

Taike hylkäsi Pimenoffin oikaisuvaatimuksen. Tämän jälkeen hän valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka päätyi pitämään arvioitsijaa esteellisenä rahanjakamiseen.

Oikeuden päätöksen mukaan kolme kirjailijaa olivat somejulkaisujen perusteella viettäneet yhdessä aikaa tavalla, joka on vaarantanut ulkopuolisessa ja objektiivisessa tarkastelussa arvioitsijan puolueettomuuden.

Pimenoff kertoi viime joulukuussa STT:n haastattelussa, että hän ei ollut koskaan sitä mieltä, että Taiken olisi tullut myöntää apuraha juuri hänelle, vaan kyse oli viranomaisen päätöksen laillisuudesta.

Hän olisi halunnut, että kaikkien kirjailijoiden apurahahakemukset arvioitaisiin uudelleen. Hallinto-oikeuden päätös koskee kuitenkin vain Pimenoffin Taikelta saamaa päätöstä, koska valitus oli hänen tekemänsä.

TAIKEN TAITEEN tukemisen päällikkö Henri Terho vahvistaa, että Pimenoff ei ole vielä saanut asiassaan uutta päätöstä, mutta ei halua kommentoida tapausta tarkemmin.

- Tämä on tapauksena poikkeuksellinen. On vaikea sanoa, onko käsittelyaika ollut tyypillinen tai epätyypillinen, sillä tässä on kyse ainutlaatuisesta tapauksesta, Terho sanoo STT:lle.

Terhon mukaan asia tutkitaan uudelleen huolella ja harkiten.

- Se vaatii oman aikansa.

Terhon mukaan Taike on päivittänyt hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen taidetoimikuntien työtä varten tehtyä sisäistä puolueettomuusohjetta, jossa käsitellään sitä, kuinka esteellisyysasioita hoidetaan ja millaisia ratkaisuja eri tilanteisiin on olemassa.

KORONA-APURAHOJEN haku, johon Pimenoff osallistui, oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että päätöstä ei tehnyt toimikunta vaan Taiken johto kahden arvioitsijan lausuntojen perusteella.

Instagramiin ajanvietostaan päivityksiä tehnyt kirjailija oli arvioitsijoista toinen.

Normaalisti toimikunta päättää itse jäsenensä esteellisyydestä, mutta Pimenoffin tapauksessa toimikuntaa ei edes ollut.

- Tämä oli niin poikkeuksellinen tapaus, että sinänsä tämä ei ole varsinaisesti vaikuttanut päätösprosesseihin, Henri Terho kertoo.

Taiken päivitetyssä ohjeessa täsmennetään Terhon mukaan nyt sitä, että ”lyhyehkö mutta intensiivinen, normaalin ammatillisen läheisyyden ylittänyt, sosiaalisessa mediassa esitetty ystävyys” voidaan tulkita esteellisyydeksi.

Ohjeessa on erilaisia esimerkkejä esteellisyystulkinnoista. Esimerkiksi teatterinjohtaja ei ole automaattisesti esteellinen päättämään alaisen hakemasta apurahasta, vaan merkitystä on esimerkiksi esimies-alaissuhteen tiiviydellä ja organisaation koolla, Terho kertoo.

Teksti: STT / Heli Laakkonen