Kimmo Kiljunen: Ukrainan sotaa vastustavien ihmisten on päästävä turvallisesti pois Venäjältä

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen vaati kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta nopeita toimia humanitaaristen viisumien myöntämiseksi venäläisille oppositioryhmille maan huonontuneessa ihmisoikeustilanteessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Pitäisi luoda käytäntö, jolla turvataan niin Suomessa kuin Schengen-alueellakin humanitaaristen viisumien myöntäminen muun muassa ihmisoikeuksien puolustajille, hallitusta kritisoiville toimittajille, kansalaisjärjestöjen jäsenille ja oppositioaktivisteille”, Kiljunen kommentoi kysymystään tiedotteessa.

Kiljunen kertoo, että ulkoministeri Pekka Haavisto vastasi hänen kysymykseensä niin, että ulkoministeriö on tehnyt humanitaarisesta viisumista esiselvityksen ja asiaa selvitetään edelleen. Kiljunen sanoo, että Haaviston mukaan pohdinnassa on kansalliseen lainsäädäntöön perustava, pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi, joka voitaisiin myöntää Suomeen humanitaarista syistä tuleville.

– On hyvä, että ulkoministeriö valmistelee humanitaarista viisumikäytäntöä, sille on nyt suuri tarve. Ukrainan sotaa vastustavien ihmisten on päästävä turvallisesti pois Venäjältä, koska he ovat vaarassa joutua osallistumaan vastustamaansa hyökkäyssotaan.