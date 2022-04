Kiovan pormestari: Yksi kuoli ja useita haavoittui aamun ohjusiskuissa – ”Vihollinen on salakavala ja häikäilemätön”

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi Telegramissa lauantaina iltapäivällä, että yksi ihminen kuoli ja useita haavoittui Kiovaan tehdyissä ohjusiskuissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoi Ukrainan ilmapuolustusjoukkojen tekevän kaikkensa ihmisten suojelemiseksi, mutta ”vihollinen on salakavala ja häikäilemätön”.

Jo aiemmin pormestari vetosi kaupungissa oleviin, jotta nämä eivät jätä ilmahälytyksiä huomiotta. Lisäksi hän pyytää ihmisiä, jotka ovat lähteneet Kiovasta mutta nyt aikovat palata kaupunkiin, pysyttelemään turvallisissa paikoissa.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja on kertonut iskujen kohdistuneen ainakin sotilastarvikkeita valmistavaan tehtaaseen Kiovassa. Alueelta on hänen mukaansa noussut savua ja paikalla on sekä poliiseja että sotilaita. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti lauantaina lausunnossa iskeneensä tehtaaseen ja tuhonneensa sen tuotantotiloja.

Aamulla Kiovan ja Lvivin paikalliset viranomaiset kertoivat Telegram-kanavillaan, että kaupungeissa on kuultu räjähdyksiä yön ja aamun aikana.

Venäjä varoitti iskevänsä Kiovaan entistä kovemmin

Päivää aiemmin Venäjä varoitti kiihdyttävänsä iskuja Kiovaan, vaikka venäläisjoukot on vedetty alueelta pois.

Ukaasi tuli sen jälkeen kun Venäjän Mustanmeren-laivaston lippulaiva Moskva upposi, mikä Venäjän mukaan oli tosin seurausta tulipalosta. Ukrainan ja muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriön lähteiden näkemys on, että Ukrainan asevoimat aiheuttivat uppoamisen.

Guardianin mukaan myös esimerkiksi Luhanskista ja Poltavasta on tullut tietoja yöllisistä iskuista. Iskuissa on tullut myös kuolonuhreja. Ilmahälytyksiä Guardian kertoo kuullun useilla muillakin alueilla.

Kansainvälisten medioiden mukaan Ukrainan puolustusministeriö on kertonut taisteluiden Mariupolista jatkuvan ja Venäjän kutsuvan uusia taisteluyksiköitä hyökkäämään kaupunkiin.