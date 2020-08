Kiuru vetoaa voimakkaasti pitämään kiinni omaehtoisista karanteeneista – ”On voinut syntyä aika suuria joukkoaltistuksia”

Krista Kiuru antaa haastattelua maski kasvoillaan SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.

Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen aikaisemminkin käyttänyt maskia. Minusta on tärkeää, että sosialidemokraatit sitoutuvat myöskin siihen, että meidän omassa puoluekokouksessamme ihmiset voisivat olla suojassa, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru (sd.) toteaa Demokraatille.

Puoluekokouksessa on käytössä tiukka koronalinja ja monia eri varotoimia. Kiurun mukaan linja on kansallisiakin suosituksia tiukempi.

Halailuakin täytyy välttää, kun tutut toverit tapaavat toisiaan.

– Täälläkin tärkein työ on se, että me pidämme sitä etäisyyttä, vaikka puoluekokouksessa on paljon rakkaita ihmisiä ympärillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi tällä viikolla tiedotustilaisuudessa, ettei koronan voida tällä hetkellä puhua olevan kiihtymisvaiheessa.

– Mutta jonkinlainen takapotku on menossa, hän kuitenkin lisäsi.

Tämä takapotku on ollut myös nähtävissä THL:n tilastoista, tänäänkin uusia koronatapauksia raportoitiin 35. Näistä tapauksista noin puolet oli Espoosta.

Liikennevalot kuvaavat vastuut paremmin.

Krista Kiuru itse määrittelee Suomen olevan tällä hetkellä vielä suvantovaiheessa, mikäli katsomme koko valtakunnan tilannetta.

Kiurun maan mukaan Uudenmaan numeroiden katsominen viime päivien perusteella antaa kuitenkin kuvan, että epidemian kiihtyminen antaisi signaaleja.

– Meidän täytyy pystyä reagoimaan myöskin nyt nopeasti siihen, että Uudellamaalla ihmiset sitoutuvat näihin yhteisiin pelisääntöihin. Välimatkan pitäminen ja hygienia on A ja O.

Koko Suomea ajatellen tartuntaluvut sisältävät Kiurun mukaan sen, että korona tulee meille tällä hetkellä etenkin rajojen yli tilanteissa, joissa ihmiset ovat vierailleet riskimaissa ja tulevat sieltä takaisin.

– Joissakin tapauksissa tämä omaehtoinen karanteeni ei ole aina pitänyt. Kun omaehtoinen karanteeni sitten ei ole välttämättä pitänyt, on voinut syntyä aika suuria joukkoaltistuksia, Krista Kiuru sanoo.

Konkreettisesti hän ei lähde erittelemään, mihin tapauksiin hän viittaa.

– Se on paikallisten terveysviranomaisten tiedottamisen alla oleva asia, mutta kun näitä nyt katsotaan, meillä on todella paljon tapauksia, jotka ovat ulkomailta peräisin ja omaehtoinen karanteeni sitoo kaikkia riskimaissa vierailleita. Ja tältä osin joissakin joukkoaltistumisissa on kysymys myös siitä, että omaehtoinen karanteeni ei ole kaikilta osin pitänyt.

Kiuru sanoo, että hänen viestinsä tähän on selvä: sekä oma että toisten terveys on turvattava kaikissa olosuhteissa.

– Viranomaisten suositukset on annettu meitä kaikkia suomalaisia ajatellen. Viranomaisten suosituksia tulee noudattaa.

– Uudellamaalla tulee pitää huolta, että ihmiset, jotka ovat vierailleet riskimaissa, pitävät huolta siitä, että omaehtoinen karanteeni säilyy ja siitä pidetään kiinni, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan keinovalikoimaa on, jos tilanne ei muutu.

Terveysviranomaiset laativatkin paraikaa yhteistyössä THL:n johdolla valtioneuvoston toivomia tiedotuksellisia ”liikennevaloja” eri maista saapuvia matkustajia koskevista toimista.

– Tältä osin pystytään myös sitten tarkemmin kuvaamaan myöskin kansalaisille niitä vastuita ja velvollisuuksia, joita viranomaiset toivovat noudatettavan Suomeen saavuttaessa.

”Teemme kaikkemme, että nämä huonot uutiset eivät muuttuisi huonoiksi uutisiksi.”

SDP:n väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne piti tänään viimeisen puoluekokouspuheensa puheenjohtajana.

Krista Kiuru kuvaa SDP:n menneen Rinteen kaudella ”valoa päin”. Niin kuin moni muu SDP:n vaikuttaja, Kiurukin hehkuttaa puolueessa tehtyä järjestelmällistä ohjelmatyötä kohti sittemmin saavutettua pääministeripuolueen asemaa.

– Antin hyvin määrätietoinen työ siinä, että me veimme puolueen ohjelmatyötä systemaattisesti eteenpäin, on kantanut myöskin ihmisten mieliin luottamusta siitä, että sosialidemokraatit pystyvät ratkaisemaan tämän yhteiskunnan isoimpia haasteita. Olen itse hyvin mielissäni siitä, että siellä tehtiin mittava sosialidemokraattisten uudistusten ohjelmatyö, joka sitten otettiin hallitusohjelmaneuvotteluissa käyttöön. Nyt kun katsoo sekä pääministeri Rinteen että Marinin (sd.) ohjelmaa, kyllä se sosialidemokraattinen ohjelmatyön henki näkyy näillä sivuilla.

Kiuru oma työ on julkisuudessa profiloitunut viime aikoina pitkälti koronatilanteen hoitona. Koko ajan on kuitenkin esimerkiksi sote-ratkaisua viety eteenpäin. Paikka paikoin sote-ratkaisun ympärillä on istuttu, Kiuru mukaan lukien, puolenyön jälkeenkin. Sote on nyt lausuntokierroksella.

– Lopulta sitten tullaan siihen tilanteeseen, että tähtäämme joulukuussa eduskuntaan, Kiuru sanoo päättäväisesti.

Ensi kuun budjettiriihessä sosiaali- ja terveysministeriön alaan kuuluva iso asia on järjestöille veikkausvoittovarojen kutistumisen vuoksi kompensoitavat rahat.

Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE huomautti eilen tiedotteessaan, että valtiovarainministeriön budjettiesityksessä (13.8.) sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan vuonna 2021 leikata peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia kuluvan vuoden avustussummasta. Soste vaatii budjettiriihestä kestävää ratkaisua yleishyödyllisten toimijoiden rahoitusongelmaan, joka on seurausta Veikkauksen alenevista tuotoista.

Hallituksessa asian päällä istuu sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), minkä vuoksi Kiuru kommentoi asiaa vain varovaisesti. Hän painottaa, että Pekonen on jo tehnyt valtioneuvoston piirissä esityksiä näiden asioiden ratkaisemiseksi.

Kiuru on itsekin huolissaan tilanteesta.

– Olen itse hyvin huolissani siitä, että järjestöjen tärkeä tehtävä nimenomaan ihmisten hyvinvoinnin puolestapuhujina saattaa kärsiä, jos järjestöille kohdistuvat leikkaukset realisoituvat. Olemme omalta osaltamme sosiaali- ja terveysministeriössä vahvasti sitoutuneet siihen, että teemme kaikkemme, että nämä huonot uutiset eivät muuttuisi huonoiksi uutisiksi.