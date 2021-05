”Klinikan yksi seinä puuttuu ja joka paikassa on pirstaleita” – Lääkärit ilman rajoja -järjestön klinikka vaurioitui Israelin ilmaiskuissa Gazaan

Israelin sunnuntaina Gazan kaistalle tekemissä ilmaiskuissa vaurioitui Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) klinikka, jossa oli hoidettu trauma- ja palovammapotilaita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Klinikan sterilointihuone ja odotustila tuhoutuivat, mutta kukaan ei haavoittunut klinikalla, järjestö kertoo tiedotteessaan.

– Hoidamme tällä klinikalla vuosittain yli 1000 lasta. Nyt klinikan yksi seinä puuttuu ja joka paikassa on pirstaleita. Klinikka on nyt suljettu: sen rakenteet ovat vaurioituneet, ja sinne vievä tie on tuhoutunut ja alueella on vaarallista liikkua, järjestön sairaanhoidon koordinaattori Mohammed Abu Mughaiseeb kertoo tiedotteessa.

Klinikan lähelle tehdyissä iskuissa kuoli palestiinalaisviranomaisten mukaan yhteensä ainakin 42 ihmistä, joista 10 oli lapsia. Kaikkiaan Israelin ja palestiinalaisjärjestöjen viime päivien konfliktissa on saanut surmansa yli 200 ihmistä, joista lähes kaikki ovat Gazan palestiinalaisia.