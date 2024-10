Kohtuullinen hintapyyntö on nyt sijaintia tärkeämpi valtti asuntokaupoilla – kiinteistönvälittäjät uskovat kaupan vilkastuvan

Kohtuullinen hintapyyntö on noussut sijaintiakin tärkeämmäksi asuntokaupan vauhdittajaksi, ilmenee Kiinteistömaailman barometrikyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Uusi hokema voisi olla hinta, hinta ja kolmantena sitten se sijainti. Hyväkään sijainti ei auta, jos asunnosta pyydetty hinta on kahden vuoden takaa. Ylihinnoiteltu asunto jää odottamaan ostajaa eikä tarjouksia tule, vaikka se olisi kuinka toimiva ja kiva koti hyvällä paikalla. Ostajat ovat erittäin tietoisia, että hintataso on nyt parin vuoden takaista matalampi sanoo, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen tiedotteessa.

Oikean hinnoittelun ja sijainnin lisäksi myyntiä vauhdittaa välittäjien mukaan kohteen hyvä kunto, oli kyse sitten omakotitalosta tai osakkeesta ja sen taloyhtiöstä.

- Hyväkuntoiselle asunnolle on niin paljon isompi ostajakunta, että se näkyy väistämättä myös myyntiajoissa. Tämä korostuu vuosi vuodelta enemmän, Laurikainen kertoo.

Kiinteistömaailman barometristä ilmenee, että välittäjät ennakoivat kauppamäärien kasvua nyt selvästi enemmän kuin vielä viime keväänä kaikissa asuntotyypeissä.

Erityyppisissä asunnoissa kaupan vilkastuminen näkyy kuitenkin eri tavoin. Pieniä kerrostaloasuntoja on monin paikoin runsaasti tarjolla, eikä niiden hinnannousulle nähdä vielä aineksia. Sitä vastoin puolet välittäjistä arvioi uudehkojen omakotitalojen hinnoissa olevan selviä nousupaineita omalla alueellaan.

ERITYISESTI kauppamäärien odotetaan kasvavan perheasunnoissa, eli isoimmissa rivitalokodeissa, isoimmissa kerrostalokodeissa ja tämän vuosituhannen omakotitaloissa. Helsingissä odotukset myös muulle kerrostalokaupan vilkastumiselle ovat maan keskiarvoa vahvemmat.

- Hinnannousupaineita on niissä asuntotyypeissä, joissa myytävien kohteiden varantoa ei ole odottamassa ottajaa. Monin paikoin kerrostalokoteja ja vanhoja omakotitaloja on tarjolla paljon, ja todennäköisesti ne löytävät ostajan nykyisellä hintatasolla, Laurikainen jatkaa.

- Uudehkoista omakotitaloista sen sijaan on jatkuva pula, ja niissä hinnannousupaineitakin on ensimmäisenä. Myös esimerkiksi helsinkiläisissä erillistaloissa tilanne on senkaltainen, että hinnannousua omalla ydinalueellaan odottavien välittäjien määrä on tuplaantunut keväästä.

Kiinteistömaailman puolivuosittaiseen kyselyyn vastasi 227 välitysammattilaista noin 50 paikkakunnalta.