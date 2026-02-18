Politiikka
18.2.2026 07:31 ・ Päivitetty: 18.2.2026 08:08
Kohu Airbnb-vuokrarallista kiihtyy – ”Hekan hallitusta johtaa kokoomus”
Keskustelu Helsingin asuntoyhtiön Hekan ympärillä kiihtyy.
Helsingin kaupunki sanoi alkuviikolla tutkivansa vuokra-asukkaidensa epäiltyä luvatonta jälleenvuokraustoimintaa.
Kaupunki kielsi asuntojensa kaupallisen vuokraustoiminnan jo viime syksynä, mutta ilmoituksia on muun muassa Helsingin Sanomien mukaan näkynyt edelleen Airbnb-palvelussa.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa nimenomaan kokoomusta panemaan kuriin Helsingin kaupungin asunnoissa Hekassa paljastuneet väärinkäytökset.
– Ei voi olla niin, että koijarit jälleenvuokraavat kaupungin omistamia vuokra-asuntoja. Hekan hallitusta johtaa kokoomus. Pormestaripuolueella on vastuu panna johtamansa yhtiö kuntoon, hän sanoo tiedotteessaan.
SIIKA-AHO odottaa Hekan hallituksen toimivan nopeasti, mutta epäilee samalla ”tiettyjen poliitikkojen” motiiveja nostaa Hekan ongelmat tikun nokkaan.
– Taustalla taitaa olla myös periaatteellista inhoa julkisesti tuettua asumista kohtaan. Osalle poliitikoista tuntuu olevan musta vaate, että yhteiskunnan tuella on mahdollistettu ihmisille koti.
Heka on sanonut huomanneensa, että kaupungin vuokra-asuntoja on välitetty Airbnb-palvelussa. Parhaana turistisesonkina asukas pystyy muutamalla alivuokrauspäivällä tienaamaan omien vuokrakulujensa verran rahaa.
– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoi tiedotteessa.
Kommentit
