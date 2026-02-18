Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

18.2.2026 07:31 ・ Päivitetty: 18.2.2026 08:08

Kohu Airbnb-vuokrarallista kiihtyy – ”Hekan hallitusta johtaa kokoomus”

iStock

Keskustelu Helsingin asuntoyhtiön Hekan ympärillä kiihtyy.

Demokraatti

Demokraatti

Helsingin kaupunki sanoi alkuviikolla tutkivansa vuokra-asukkaidensa epäiltyä luvatonta jälleenvuokraustoimintaa.

Kaupunki kielsi asuntojensa kaupallisen vuokraustoiminnan jo viime syksynä, mutta ilmoituksia on muun muassa Helsingin Sanomien mukaan näkynyt edelleen Airbnb-palvelussa.

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa nimenomaan kokoomusta panemaan kuriin Helsingin kaupungin asunnoissa Hekassa paljastuneet väärinkäytökset.

– Ei voi olla niin, että koijarit jälleenvuokraavat kaupungin omistamia vuokra-asuntoja. Hekan hallitusta johtaa kokoomus. Pormestaripuolueella on vastuu panna johtamansa yhtiö kuntoon, hän sanoo tiedotteessaan.

SIIKA-AHO odottaa Hekan hallituksen toimivan nopeasti, mutta epäilee samalla ”tiettyjen poliitikkojen” motiiveja nostaa Hekan ongelmat tikun nokkaan.

– Taustalla taitaa olla myös periaatteellista inhoa julkisesti tuettua asumista kohtaan. Osalle poliitikoista tuntuu olevan musta vaate, että yhteiskunnan tuella on mahdollistettu ihmisille koti.

Heka on sanonut huomanneensa, että kaupungin vuokra-asuntoja on välitetty Airbnb-palvelussa. Parhaana turistisesonkina asukas pystyy muutamalla alivuokrauspäivällä tienaamaan omien vuokrakulujensa verran rahaa.

– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoi tiedotteessa.

