Politiikka
20.5.2026 11:15 ・ Päivitetty: 20.5.2026 11:15
Kohuäänestys eduskunnassa: 93-78
Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa.
Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan.
Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.
Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään.
