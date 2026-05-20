SDP:n puoluekokous lähestyy – Kirsi Ala-Jaakkola on yksi päättäjistä: Nämä asiat pitää nostaa keskiöön

SDP:n Tampereen puoluekokoukselta odotetaan Satakunnassa hyviä keskusteluja ja realismia. Puoluekokousedustaja Kirsi Ala-Jaakkolan mielestä SDP:n on profiloiduttava asiapohjalta ja rakentavasti toimivana puolueena. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Satakunnan Demarien puoluekokousedustaja Kirsi Ala-Jaakkola odottaa Tampereen puoluekokoukselta ennen kaikkea, että SDP:n arvot näkyvät keskustelussa ja päätöksissä.

– Heikompiosaisten hyvinvointi, tasa-arvo, työn arvostus ja lasten tulevaisuus pitää nostaa keskiöön. Odotan myös hyviä keskusteluja ja realismia tulevan suunnittelussa. Raha ei kasva puissa, eikä maan taloudellinen tilanne helpota, vaikka SDP:stä seuraavissa vaaleissa tulisikin pääministeripuolue. Haluan, että näymme rakentavana, innovatiivisena ja avoimena vaihtoehtona nykymenolle. Päätösten ja tekemisen pitää perustua tutkittuun tietoon, hän vaatii.

KIRSI Ala-Jaakkola pitää tärkeänä, että SDP profiloituu asiapohjalta ja rakentavasti toimivana puolueena. Näkyvyyttä ei tule tavoitella haukkumalla muita tai riitelemällä. On käytävä asiallista keskustelua ja käyttäydyttävä ystävällisesti kaikissa tilanteissa.

– Kunnille on taattava resursseja muun muassa kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi iso rooli asukkaidensa hyvinvoinnin edistäjänä, kaikki resurssit ja osaaminen käytännössä kuitenkin vietiin pois. Tarvitaan lisää mahdollisuuksia tukea niin lasten ja nuorten kuin ikäihmistenkin hyvinvointia.

Kolmas sektori tekee Ala-Jaakkolan mielestä merkittävää työtä hyvinvoinnin tukemisessa yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Siksi kolmannen sektorin toimintaedellytykset on hänen mielestään turvattava.

– Ennaltaehkäisy on halvempaa kuin hoitaminen ja on yksilön kannalta aina parempi ratkaisu. Yksinäisyys, turvattomuus ja syrjäytyminen lisääntyvät kaikissa ikäluokissa. Ne aiheuttavat lisääntyvää hoidon ja palveluiden tarvetta, siksi ennaltaehkäisyä kannattaa ja pitää tukea, hän painottaa.

SDP:n puoluekokous järjestetään Tampereella 23.-25. toukokuuta.