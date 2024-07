Kohulaista tänään lopullinen presidentin vahvistus

Presidentti Alexander Stubbin on määrä vahvistaa käännytyslaiksi kutsuttu poikkeuslaki tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtioneuvoston istunto, jossa laista on tarkoitus päättää, alkaa kello 12. Heti sen jälkeen on vuorossa presidentin esittely, jonka asialistalla on lain vahvistaminen.

Käännytyslaki sallii maahanpääsyn estämisen ilman oikeutta turvapaikanhakuun esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä käyttää mahdollisia turvapaikanhakijoita Suomen painostamiseen. Rajan ylittäneet käännytetään tällöin pois Suomesta.

Turvapaikkahakemukset pitää kuitenkin ottaa vastaan, jos se on rajavartijan arvion mukaan välttämätöntä esimerkiksi lapsen, vammaisen tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan oikeuksien turvaamiseksi.

Poikkeuslaki on voimassa vuoden, ja sitä voi soveltaa kuukauden kerrallaan ja vain rajatulla osalla Suomen rajaa ja sen läheisyyttä. Lain käyttöönotto on korkean kynnyksen takana.

EDUSKUNTA hyväksyi lain perjantaina kevätkauden viimeisessä istunnossaan. Äänestystulos oli hyvin täpärä.

Lakiehdotuksen kiireelliseksi julistaminen hyväksyttiin täysistunnossa äänin 167-31, eli se sai tuekseen tarvittavan viiden kuudesosan enemmistön. Sen jälkeen eduskunta hyväksyi käännytyslain samoin lukemin.

Laki on saanut paljon arvostelua. Lain säätämisen on arvioitu esimerkiksi olevan räikeästi ristiriidassa sekä perustuslain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten että EU-oikeuden kanssa.