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Urheilu

7.7.2026 15:37 ・ Päivitetty: 7.7.2026 15:37

KOK palkitsi Venäjän: maa saa joukkueensa takaisin olympialaisiin

iStock
KOK ei vielä antanut lupaa Venäjän kansallistunnusten käyttämiseen olympialaisissa.

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus on päättänyt päästää Venäjän joukkueet takaisin olympialaisiin. Venäjän olympiakomitean pitkä sulku kisoista on nyt purettu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjä on ollut ulkona 2024 ja 2026 olympialaisista Ukrainan sodan takia. Sitä ennen Venäjä oli suljettuna jäätyään kiinni valtiojohtoisesta dopingohjelmastaan.

VENÄLÄISIÄ urheilijoita on kuitenkin osallistunut sulun aikana olympialaisiin niin sanottuina neutraaleina urheilijoina ilman valtiollisia tunnuksia.

Nyt myös joukkueet saavat osallistua kisoihin, ja heti vuoden 2028 olympialaisten karsintoihin.

Olympiakomitea päättää myöhemmin, salliiko se joukkueille Venäjän lipun ja tunnusvärien käytön sekä kansallislaulun soittamisen.

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