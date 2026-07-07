KOK palkitsi Venäjän: maa saa joukkueensa takaisin olympialaisiin

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus on päättänyt päästää Venäjän joukkueet takaisin olympialaisiin. Venäjän olympiakomitean pitkä sulku kisoista on nyt purettu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjä on ollut ulkona 2024 ja 2026 olympialaisista Ukrainan sodan takia. Sitä ennen Venäjä oli suljettuna jäätyään kiinni valtiojohtoisesta dopingohjelmastaan.

VENÄLÄISIÄ urheilijoita on kuitenkin osallistunut sulun aikana olympialaisiin niin sanottuina neutraaleina urheilijoina ilman valtiollisia tunnuksia.

Nyt myös joukkueet saavat osallistua kisoihin, ja heti vuoden 2028 olympialaisten karsintoihin.