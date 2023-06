Koko hallitusohjelma julki huomenna ja ministereistäkin kerrotaan – Orpo: ”Ainakin me neljä”

Hallitusohjelma on valmistunut. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että yksityiskohtien kanssa pitää vielä malttaa odottaa vuorokausi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitusohjelma julkaistaan huomenna kokonaan liitteineen ja erilaisine lukuineen.

Ministereistäkin kerrotaan huomenna.

– Ainakin me neljä, Orpo letkautti viitaten tulevien hallituspuolueiden puheenjohtajiin.

Huomenna kerrottaneen ainakin ministerien lukumäärä ja mitä salkut pitävät sisällään sekä mille puolueille salkut menevät.

– Varmaan suunnilleen entistä luokkaa, Orpo totesi lukumäärästä medialle.

– Säälittää toimittajat, kun he eivät saa mitään tietoa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi väliin.

– Sanotaanko sen verran, että ministerin salkuista sovittiin aivan viimeisenä puheenjohtajapöydässä. Siihen ei kovin pitkää aikaa mennyt, hän jatkoi.

PETTERI Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa ei ollut tänään valtavia solmuja. Verokokonaisuus piti vain puristaa kokoon.

– Tänään ei täällä ole ollut mitään valtavaa draamaa. Muutoinkin tämä on välillä näyttänyt varmasti talosta ulospäin vähän vielä värikkäämmältä, mitä se on ollutkaan.

Orpolta kysyttiin, miltä tuntui, kun viimeiset solmut saatiin ratkaistua.

– Tuntui aivan älyttömän hyvältä, hän vastasi medialle.

Hänen mukaansa alun perin oli selvä, että hallitusneuvotteluista ei tule helpot ja ne ottavat aikaa.

– Minä sanoin aivan alusta lähtien sen, että nyt ei ole tarkoitus mennä mahdollisimman nopeasti vaan maaliin niin, että meillä on hyvä ohjelma ja luottamusta. Se vaati nyt tällä kertaa näin pitkän ajan. Mutta ollaan kuitenkin, jos nämä prosessit menevät tästä sujuvasti eteenpäin, ennen juhannusta maalissa, niin kuin oli vähän niin kuin takaraja.

Nelikolta kysyttiin myös, että yritetäänkö jo ensimmäisen sadan päivän aikana saada tuloksia aikaan.

– Jotta syntyy hyviä tuloksia, kannattaa ensin olla hetken lomalla, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson muistutti.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti, että esimerkiksi EU-politiikka ei odottele.

PUHEENJOHTAJILTA kysyttiin, mitä he sanovat pienituloisille, kun leikkauksia on edessä ja hinnat nousevat.

Orpon mukaan Suomi on vaikeassa tilanteessa ja kaikkialta on jouduttu hakemaan säästettävää.

– Mutta sitten myöskin samaan aikaan me olemme keskittyneet kaikin tavoin siihen, että me turvaamme suomalaisten peruspalvelut.

Orpon mukaan etuisuuksia on tarkasteltu myös siitä näkökulmasta, että ihmisten kannattaa lähteä töihin ja ottaa työtä vastaan.

– Kyllä me olemme koittaneet pitää se mielessä, että vaikka isoja säästöjä joudutaan tekemään, ettei mentäisi missään kohtuuttomuuksiin.

Orpon mukaan on ollut pakko hakea säästöjä mutta samaan aikaan luoda myös tulevaisuuden toivoa.

– Siihen, että me pystymme pitämään huolta kaiken heikoimmassa asemassa olevista, heikoimmista ihmisistä, me tarvitsemme terveen talouden ja talouden kasvua. Me emme voi rakentaa sitä velalla. Sen takia me olemme tehneet näitä toimia. Vain sillä tavalla me pystymme pysyvästi, kestävästi pitämään ihmisistä huolta. Siksi me teemme tätä politiikkaa, hän sanoi tiedotusvälineille.

RIIKKA Purran mukaan oleellinen syy hallitusneuvottelujen pitkään kestoon on vaikea julkisen talouden tilanne.

– Täällä on kissojen ja koirien kanssa etsitty kohteita, joista voidaan säästää, mietitty miten voidaan tehdä asioita tehokkaammin.

Purra syytti esimerkiksi edellistä hallitusta rahan jakamisesta ja sanoi, että nyt sitä ei voitu jakaa samalla tavalla.

– Mutta tämä hallitus on tehnyt toisenlaisen valinnan. Se tarkoittaa myös vaikeita päätöksiä. Mutta se, minkä takia me haluamme huolehtia julkisen talouden kestävyydestä ja tulevaisuudesta on juuri se, että meillä olisi hyvinvointijärjestelmä, me pystyisimme huolehtimaan tästä demografisesta kehityksestä, meidän vanhuksista, pienituloisista, sairaista, vammaisista ja niin edelleen.

KUN Petteri Orpolta kysyttiin hallituksen haasteista ja siitä, miten hyvin se pysyy kasassa, hän sanoi uskovansa, että porukkaa liimaa yhteen se, että Suomi elää vaikeita aikoja.

Hänen mukaansa julkinen talous ja sote ovat kriisissä. Venäjä hyökkää edelleen Ukrainassa. Eletään inflaation aikaa ja korot ovat nousseet.

– Meillä on niin suuria ongelmia, että meidän täytyy ratkoa niitä yhdessä.

Orpo sanoi myös, että hallitusohjelma on perusteellinen ja yksityiskohtainen.

– Me halusimme sopia mahdollisimman pitkälle asioita, jotta me saamme nopeasti aikaan. Me haluamme saada nopeasti muutoksen Suomessa. Sitä kautta me pääsemme toivottavasti aktiiviseen tekemiseen ja käyttämään vähemmän aikaa neuvotteluihin hallituksen sisällä lainsäädäntöhankkeiden kanssa.

Orpo sanoi uskovansa, että pitkät neuvottelut maksavat itsensä takaisin hallituksen toimintakykynä ja kestävyytenä.

Jutun viidettä kappaletta ministeritiedoista tarkennettu 16.6. kello 0.15