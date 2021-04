Kokoomukselle sataa nyt murskakritiikkiä: ”Viis faktoista, kunhan saa räksyttää”

”Hallituksen aie poistaa yksityisen hoidon&tutkimuksen Kela-korvaus ja työterveyshuollon määräämien lääkkeiden korvaus umpivastuutonta. Esitys ajaisi terveydenhuoltomme kaaokseen. Hallitus sulkee silmät ihmisten hädältä. Vasemmistovihreä yritysvastaisuus vaarantaa kansanterveyden”, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Sarkomaa arvosteli tänään Twitterissä. Rane Aunimo Demokraatti

Ja jatkoi tiedotteessaan:

”Hallitus ei näytä ymmärtävän sitä että merkittävä osa Kelan korvaamista lääkäripalveluista on sellaisia, joita kuntien terveyskeskuksissa ei ole tarjolla, esimerkiksi silmälääkärit, gynekologit ja lastenlääkärit. Koko suun terveydenhuoltomme on rakennettu siten, että puolet aikuisväestöstä käyttää yksityisiä palveluja. Yksityinen sektori on monin tavoin terveydenhuoltomme ydintä.”

Sarkomaa jyrisi turhaan, SDP:n Maria Guzenina vastaa Twitterissä.

”Kokoomus elää nyt omassa vaihtoehtoisessa todellisuudessaan. Keksii ongelmia sinne, minne niitä ei Marinin hallituksen toimesta olla tekemässä. Viime vaalikaudella tehdyt leikkaukset kela-korvauksiin tehtiin kokoomuksen johdolla. Mutta viis faktoista, kunhan saa räksyttää.”

Myös SDP:n Ilmari Nurminen kuittaa Sarkomaalle Twitterissä.

”Hallitus ei ole suunnitellut näiden leikkaamista – toisin kuin teidän hallituskaudella tehtiin. Monikanavarahoitus tulee parlamentaariseen valmisteluun.”

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén tyrmäsi väitteet yksityislääkärien määräämien lääkkeiden Kela-korvauksen poistamisesta tiedotteessaan.

”Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien valmisteluryhmien tehtävä on tarkastella monikanavarahoitusta sairaanhoitovakuutuksen korvauksien ja etuuksien näkökulmasta, ja koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja selvitysten pohjalta. Lisäksi on tarkoitus selvittää eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Valmistelutyötä tullaan käyttämään myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi.”

Lindén muistutti, että edellinen porvarihallitus leikkasi sairausvakuutuksen yhteenlaskettuja hoitokorvauksia noin 50 prosenttia ja nosti asiakasmaksuja rajusti, jolloin asiakkaiden maksama osuus sote-palvelujen kustannuksista kasvoi. Marinin hallitus pyrkii Lindénin mukaan luomaan toimivamman järjestelmän.

”Arviolta 1,5 miljoonaa suomalaista käyttää yksityisen määräämiä reseptilääkkeitä ja Suomessa lääkekorvauksiin käytetään noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Monikanavaisuuden purku on ollut monien hallitusten tavoite, mutta on harhaanjohtavaa väittää, että yksityisten reseptilääkkeiden korvauksia oltaisiin leikkaamassa, kun rahoituksen tarkastelu on vasta virkamiesvalmistelussa. Joka tapauksessa monikanavarahoituksen purkaminen tulee seuraavaksi yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun.”