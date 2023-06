Kokoomuksen Sirén: ”Olin salissa mutta pidättäydyin äänestämästä”

Eduskunta äänesti keskiviikkona elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamuksesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Muun muassa Ilta-Sanomat on kertonut, että istuntosalissa nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun yksi poissaolijoista istui salissa. Kokoomuksen edustaja Ben Zyskowicz (kok.) oli paikalla, mutta hän pidättäytyi äänestämästä kokonaan, joten hän oli teknisesti äänestystuloksissa ”poissa”.

Mitään aivan tavatonta tällainen toiminta ei siinä mielessä ole, että kansanedustajat jättävät joskus painamatta nappia paikalla istuessaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmästä 45 äänesti luottamuksen puolesta ja 3 oli poissa. Sari Sarkomaan tiedetään olevan sairauslomalla.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kertoo nyt Demokraatille, että myös hän istui salissa ja jätti Zyskowiczin tavoin painamatta nappia ministeri Junnilan luottamuksesta äänestettäessä.

– Toimin samoin kuin edustaja Zyskowicz, eli olin salissa mutta pidättäydyin äänestämästä. Äänestin kuitenkin hallituksen luottamuksen puolesta, Sirén vastaa tekstiviestillä.

Hän on aiemmin kertonut myös Helsingin Sanomille, että pidättäytyi Zyskowiczin tavoin äänestämästä.

Demokraatti kysyi Siréniltä myös, oliko ryhmältä suostumus hänen toimintaan ja onko mahdollista, että ryhmältä voisi tulla seurauksia.

– Informoin ryhmän johtoa. En tiedä, voiko tulla seurauksia, Sirén vastaa.

Toistettuunkin kysymykseen siitä, miksei hän äänestänyt Junnilalle luottamusta, Sirén jättää vastaamatta.

VIHREÄT oli esittänyt epäluottamuslausetta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. Esitystä kannatettiin käydyssä hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa.

Junnila on kiistänyt yhteydet liikkeisiin. Hän (ps.) on pahoitellut menneitä puheitaan, joista on keskusteltu julkisuudessa hänen nimityksensä myötä.

Esillä ovat olleet muun muassa Junnilan sanailut hänen vanhasta vaalinumerostaan 88.

Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen. Numero arvottiin Junnilan omaksi vaalinumeroksi vuonna 2019, jolloin hän pääsi eduskuntaan. Tänä keväänä Junnila onnitteli saman numeron saanutta ehdokasta perussuomalaisten vaalitilaisuudessa.

– Haluan täydentää aikaisempia lausuntojani: toivottavasti kaikille on selvää, että tuomitsen holokaustin, antisemitismin ja kaikki antisemitistiset teot jyrkästi ja ehdottomasti, Junnila on kirjoittanut tviitissään.

BEN Zyskowicz kertoi Ilta-Sanomille, että syy siihen, miksi hän äänesti Junnilalle epäluottamusta,oli se, että Junnila on vitsaillut natsismista ja Adolf Hitleristä.

– Junnila on toki itsekin pitänyt vitsailujaan typeränä ja todennut, että ei hyväksy holokaustia eikä antisemitismiä, jonka luonnollisesti kuitenkin uskon, Zyskowicz lausui, vaikkei kokenut voivansa äänestää tuoreen elinkeinoministerin luottamuksen puolesta.

Ilta-Sanomat muistuttaa, että Zyskowiczin edesmennyt puolanjuutalainen isä selvisi toisen maailmansodan aikana kahdelta eri keskitysleiriltä.

– Vitsailu natsismista, joka aiheutti kauheita seurauksia, on mielestäni yleisestikin todella typerää, Zyskowicz totesi lehdelle.

– Luonnollisesti taustani holokaustista selvinneen isän jälkeläisenä ja holokaustissa useita sukulaisia menettäneenä henkilönä, vaikutti myös pidättäytymiseen äänestämisestä, hän jatkoi.

Olisi luonnollisesti erikoista ja suorastaan mahdotonta, mikäli kokoomuksen ryhmäjohto puuttuisi jollain tavoin Zyskowiczin äänestyskäyttäytymiseen.

Demokraatti ei tavoittanut tänään ketään kokoomuksen ryhmäjohdosta kommentoimaan Sirénin toimintaa.

Uutiseen lisätty kello 17.38 tieto, että Sirén on kertonut aiemmin Helsingin Sanomille pidättäytyneensä Zyskowiczin tavoin äänestämästä Junnilan luottamuksesta.