Kokoomuksen vaaliohjelma julki – Valtonen moukaroi SDP:tä: ”Kukaan maailman ekonomisti ei allekirjoita”

Kokoomus julkaisi tänään eduskuntavaaliohjelmansa. Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa sitä esitteli puolueen johto puheenjohtaja Petteri Orpon vetämänä. Johannes Ijäs Demokraatti

Vaaliohjelman tunnuslause on Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Petteri Orpon mukaan ohjelma ei ole pullollaan retoriikkaa, vaan kyseessä on työlista.

– Me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, Orpo julisti.

Orpo sanoi, että kokoomuksesta puhutaan talouspuolueena ja sitä se myös on.

– Talouspuhe ei ole kovaa puhetta. Se on lämmintä puhetta, koska vain sen kautta pystymme turvaamaan ihmisille hyvän elämän.

Orpo varoitti velan varaan rakentamisesta ja sanoi sen olevan epäoikeudenmukaista. Sosialidemokraateilta hän sanoi puuttuvan kaikki keinot talouden kasvun kuntoon laittamiseksi.

Kokoomuksen tykit oli suunnattu erityisesti demareita vastaan, sillä perussuomalaisia ei taidettu mainita tiedotustilaisuudessa kertaakaan.

PUOLUEEN varapuheenjohtaja Elina Valtonen nosti esiin numeroitakin. Kuten puolueen talousohjelmasta on aiemmin luettu, kokoomus tavoittelee peräti kuuden miljardin sopeutustoimia tulevalla vaalikaudella.

Jos menoja lisätään jossain, vastaavasti säästetään jossain, Valtonen lupasi.

Hän sanoi myös, että kun työllisyys paranee kokoomuksen eri reformien johdosta, yhteensä päästään 8 miljardin euron positiiviseen vaikutukseen Suomen julkisessa taloudessa.

Valtonen piikitteli hänkin SDP:tä ja sanoi, että yhtä lailla SDP:kin tavoittelee 80 prosentin työllisyysastetta, mutta puolueelta puuttuvat hänenkin mukaan keinot. Kokoomus haluaa muun muassa purkaa kannustinloukkuja ja esimerkiksi porrastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Valtosen mukaan kenenkään verotus ei saa nousta ja Suomen kokonaisveroaste laskee pitkällä tähtäimellä.

– Jos SDP:n vaaliohjelmassa sanotaan, että nostetaan veroja 2-2,5 miljardia ja samalla uskotaan siihen, että talouskasvu nousee, niin kukaan maailman ekonomisti ei allekirjoita, että tämä on samassa lauseessa edes mahdollista.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi omassa puheenvuorossaan kokoomuksen haluavan Suomesta ”puhtaan energian suurvallan”.

Tässä yhteydessä hän mainitsi, että seuraavan hallituksen tavoitteena täytyy olla uuden suuren ydinvoimalahankkeen käyntiin saattaminen.

– Pienydinvoimaloiden luvituspolku ydinvoimalaissa ei voi odottaa kuutta vuotta kuten on (elinkeinoministeri Mika) Lintilän (kesk.) aikataulu. Se täytyy tehdä ripeästi, jotta Suomi on ensimmäisten joukossa kiinnostavana sijoituskohteena pienydinvoimalalla tapahtuvaan lämmön- ja sähköntuotantoon.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen käsitteli kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita.

Hän painotti, että tulevalla hallituskaudella on Nato-jäsenyyden rinnalla on syvennettävä puolustusyhteistyösopimuksia muun muassa USA:n ja Britannian kanssa.

Suomen on Häkkäsen mukaan pidettävä kiinni siitä, että puolustukseen käytetään Naton vaatimat 2 prosenttia budjetista. Isoja puolustushankintoja tehnyt Suomi on jo parin vuoden päästä vajoamassa alle 2 prosentin tavoitetason. Häkkäsen mukaan puolueiden on laajalla yhteistyöllä sitouduttava kattamaan 2 prosentin bkt-taso.

KOULUTUSTAVOITTEITA esitellyt puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoi kokoomuksen toteuttavan kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelevan varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Puolue aikoo myös satsata vahvasti perusopetuksen parantamiseen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

Kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto käsitteli sote-asioita ja kertoi tavoitteeksi sote-palvelujen parantamisen.

Kokoomus aikoo laajentaa palveluseteleiden käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta yritykset ja erilaiset yhteisöt saadaan nykyistä laajemmin mukaan palveluntuotantoon.

Autto totesi myös, että kokoomus peruu nykyisen hallituksen tekemät Kela-korvausten leikkaukset.

Auton mukaan terapiatakuu on välttämätöntä toteuttaa.

Median kysymyksissä nousivat esiin suurnopeusratahankkeet, jotka keskusta haluaa jäädyttää. Petteri Orpon mukaan kokoomus haluaa pitää kiinni nopeista raideyhteyksistä. Hän ihmetteli, miksi aluepolitiikan nimiin vannova keskusta vastustaa niitä.

– Olemme hyvin ihmeissämme, että keskusta vetäytyy koko Suomea edistävistä raidehankkeista, Antti Häkkänen sanoi.